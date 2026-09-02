باشگاه خبرنگاران جوان - هواپیمای حامل مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه و احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در مسیر بازگشت از قرقیزستان برای ساعاتی در فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت فرود آمد.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان در جریان این توقف، گزارشی از اقدامات انجام شده در استان برای تأمین کالا‌های اساسی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گیلان در این زمینه به رئیس‌جمهور ارائه کرد.

او همچنین با اشاره به موقعیت راهبردی استان در شمال کشور، ظرفیت‌های موجود در حوزه تجارت، حمل‌ونقل و ورود کالا را تشریح و گزارشی از روند اقدامات صورت‌گرفته برای تقویت نقش گیلان در تأمین کالا‌های مورد نیاز کشور ارائه کرد.

موقعیت جغرافیایی گیلان در حاشیه دریای خزر، برخورداری از بنادر، مرز زمینی و زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای و هوایی، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه مبادلات تجاری و ایفای نقش مؤثرتر استان در زنجیره تأمین کالا‌های اساسی کشور فراهم کرده است.

توقف چندساعته رئیس‌جمهور در فرودگاه رشت، فرصتی کوتاه برای ارائه مستقیم آخرین اقدامات و ظرفیت‌های گیلان و طرح نقش این استان در حوزه تأمین کالا‌های اساسی کشور بود.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان