باشگاه خبرنگاران جوان- علی سبزیچی گفت: اختتامیه دومین جشنواره کتابخوانی عشایری آذربایجان شرقی با تاکید بر توسعه خدمات فرهنگی در مناطق عشایری، در ییلاقات بسطاملو شهرستان کلیبر برگزار شد.
وی با اشاره به روند توسعه زیرساختهای عشایری اظهار کرد: در کنار اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی، توجه به نیازهای فرهنگی جامعه عشایری نیز باید در برنامههای توسعهای مورد توجه قرار گیرد.
سبزیچی از راهاندازی نخستین کتابخانه سیار عشایری کشور در آذربایجانشرقی خبر داد و گفت: این طرح با هدف رساندن کتاب و خدمات کتابخانهای به مناطق عشایری و فراهم کردن دسترسی کودکان، نوجوانان و خانوادههای عشایری به منابع مطالعاتی اجرا میشود.
وی افزود: با توجه به پراکندگی محل استقرار عشایر و جابهجایی آنان در طول سال، ارائه خدمات فرهنگی به شیوه سیار میتواند دسترسی این جامعه به کتاب و برنامههای فرهنگی را تسهیل کند.
منبع:خبرگزاری صدا و سیما