باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت ملی کشتیرانی عربستان موسوم به «بحری» امروز چهارشنبه اعلام کرد که نفتکش «سیدر» با شماره IMO ۹۸۵۴۷۱۵ هنگام عبور از تنگه هرمز دچار حادثه شده است.

این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حادثه حدود ساعت ۲۳:۴۰ به وقت محلی در تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۲۶ رخ داده است و مرگ دو نفر از خدمه فیلیپینی خود را در نتیجه این حادثه تایید کرد.

بحری افزود که در حال حفظ ارتباط مداوم با نفتکش است و ضمن نظارت بر تحولات مربوط به این حادثه، از نزدیک با مقامات و ذینفعان مربوطه در بخش دریایی هماهنگی می‌کند.

این شرکت اعلام کرد که ایمنی و رفاه کارکنانش همچنان اولویت اصلی آن است و بر تعهد خود به عملکرد مطابق با بالاترین استاندارد‌های ایمنی، امنیت و حفاظت از محیط زیست تاکید کرد.

منبع: اسپوتنیک