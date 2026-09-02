باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مدیرکل کمیته امداد استان البرز در نشست خبری، آخرین اقدامات این نهاد در حوزه حمایت از خانواده‌های نیازمند، اشتغال‌زایی، تأمین مسکن و جمع‌آوری کمک‌های مردمی را تشریح کرد.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز در این نشست اعلام کرد حدود ۵۰ درصد از کمک‌های مردمی به این نهاد از طریق درگاه‌های اینترنتی، سامانه‌ها و اپلیکیشن‌ها جمع‌آوری می‌شود.

وی با اشاره به افزایش نیازهای جامعه تأکید کرد اعتماد مردم به این نهاد کاهش نیافته است، اما فشارهای اقتصادی موجب شده نیاز خانواده‌های تحت حمایت بیشتر شود. به گفته وی، استان البرز در اجرای طرح‌های نوین جمع‌آوری کمک‌های مردمی، جزو استان‌های برتر کشور است.

پرداخت تسهیلات اشتغال از طریق سامانه «حیات»

مدیرکل کمیته امداد البرز با تشریح روند اشتغال‌زایی، اظهار کرد: متقاضیان باید در سامانه «حیات» ثبت‌نام کنند. پس از بررسی وضعیت درآمدی و شرایط متقاضیان، اولویت پرداخت تسهیلات با زنان سرپرست خانوار و مردان بیکار است. همچنین بخشی از این اعتبارات با شرایط آسان‌تر و بدون ضامن پرداخت می‌شود.

حمایت از کارفرمایان برای اشتغال مددجویان

این مقام مسئول، پرداخت تسهیلات تشویقی به کارفرمایان را از برنامه‌های اصلی کمیته امداد دانست و افزود: به ازای استخدام هر مددجو، ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات به کارفرما پرداخت می‌شود. برای مثال، استخدام ۱۰ مددجو ۲ میلیارد ریال و ۲۰ مددجو ۴ میلیارد ریال تسهیلات در پی دارد.

وی افزود: علاوه بر این، حق بیمه سهم کارفرما تا ۳۶ ماه توسط کمیته امداد پرداخت می‌شود که در این مدل، سهم کارفرما ۲۳ درصد و سهم کارگر ۷ درصد محاسبه می‌گردد.

مدیرکل کمیته امداد البرز با اشاره به پوشش حدود ۴۰۰ بیمار خاص و زمین‌گیر و همچنین ۹ هزار خانواده نیازمند، تصریح کرد: اولویت‌بندی برای بهسازی مسکن با خانواده‌های دارای سه نفر عضو و بیشتر است که تاکنون حدود ۲ هزار و ۷۰۰ مورد تعمیر و بهسازی مسکن انجام شده است.

وی در مورد خدمات حمایتی به زنان پس از طلاق نیز گفت: حمایت از این افراد بلافاصله قطع نمی‌شود و خدمات تا ۱۸ ماه پس از طلاق ادامه خواهد داشت، مگر اینکه فرد در این بازه زمانی به درآمد حداقلی و پایدار برسد.

وی همچنین از ارائه خدمات به بیش از ۱۰ هزار سالمند در استان البرز خبر داد و افزود: امسال میزان خدمات و مستمری پرداختی نسبت به سال گذشته حدود دو تا دو و نیم برابر افزایش داشته است.

مدیرکل کمیته امداد البرز در پایان از همراهی شرکت‌ها و خیران استان برای پیشبرد اهداف حمایتی تقدیر کرد.