باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -رسول علیاصغرپور، مدیرکل مخابرات منطقه قم،امروز در آیین بهرهبرداری از ۴۷ طرح مخابراتی استان قم با سرمایهگذاری بالغ بر ۴ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال، گفت: در حال حاضر استان قم با دارا بودن ۴۴۰ هزار شماره تلفن ثابت دایری و ۱۰۶ هزار مشترک اینترنت، یکی از پیشروترین استانها در تحول دیجیتال است؛ بهطوریکه در یکسال اخیر شاهد افتتاح ۴۷ پروژه در ۴۷ شاخه اصلی به ارزش ۴۹۳ میلیارد تومان هستیم و معادل ۱.۵ تا ۲ برابر این رقم نیز پروژه در دست اجرا داریم.
وی در تشریح جزئیاتِ تحقق شهر تمامفیبر نوری قنوات افزود:قنوات نخستین شهر کشور است که با اعتبار ۵۲.۵ میلیارد تومان بهطور کامل به شبکه فیبر نوری متصل شد. در این طرح تمام ۳ هزار و ۴۰۰ مشترک به فیبر مهاجرت کردند، سرعت اینترنت از میانگین ۷ مگابیت به ۱۰۰ تا ۸۰۰ مگابیت ارتقا یافت و بیش از ۶۰۰ کیلومتر کابلکشی (زیرساخت، توزیع و اتصال رایگان داخل منازل) انجام گرفت.
صنعت بومی و شکست تحریمها
محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در بخش دیگری از این مراسم با تأکید بر ظرفیتهای داخلی در توسعه زیرساختهای ارتباطی تصریح کرد: بیش از ۷۵ درصد تجهیزات مورد استفاده در پروژههای ارتباطی و فیبر نوری کشور، حاصل توانمندی نخبگان و تولید داخل است که این امر نشاندهنده ناکامی تحریمها در متوقف ساختن قطار توسعه صنعت ICT است.
وی در تکمیل این نگاه راهبردی گفت: با وجود تحریمهای ظالمانه دشمن و چالشهای موجود، جوانان کشور اثبات کردند که چرخ توسعه و صنعت در ایران اسلامی متوقفشدنی نیست و این خود موجب رونق اشتغال و تقویت زنجیره تولید ملی شده است.
جعفرپور همچنین به جایگاه استراتژیک قم در شبکه ارتباطی کشور اشاره کرد و افزود: استان قم با توجه به تراکم جمعیتی بالا و قرارگیری در شاهراه مواصلاتی کشور، نیازمند یک جهش تکنولوژیکی بود. با اجرای طرح توسعه فیبر نوری، علاوه بر ارائه خدمات به مشترکین خانگی و تجاری، بستر پرسرعت و پایدار برای واحدهای صنعتی فراهم شده و با اتصال سایتهای BTS تلفن همراه به فیبر نوری، سرعت و ظرفیت پهنای باند استان ارتقای چشمگیری یافته است.
ضرورت اتصال تمامی شهرکهای صنعتی و سایر نواحی استان به شبکه فیبر نوری
اکبر بهنامجو، استاندار قم، نیز در این نشست بر ضرورت اتصال تمامی شهرکهای صنعتی و سایر نواحی استان به شبکه فیبر نوری تأکید کرد و آن را یک ضرورت اجتنابناپذیر برای آینده استان دانست و تصریح کرد: «ایجاد زیرساختهای نوین ارتباطی و بستر فیبر نوری، پایه و اساس توسعه همهجانبه و پیشبرد طرحهای هوشمند در استان است.
استاندار قم با اشاره به بهرهبرداری از پروژههای زیرساختی در شهرکهای صنعتی محمودآباد و سلفچگان، این اقدام را در راستای تقویت بنیانهای اقتصادی دانست و افزود: توسعه ارتباطات، پیوندی مستقیم با افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) دارد. واحدهای تولیدی و کسبوکارها میتوانند با دسترسی پایدار و باکیفیت، در مسیر توسعه گام بردارند و مردم نیز ثمره و اثر ملموس آن را بر ارتقای کیفیت زندگی و خدمات حس کنند.
جهش چشمگیر در فناوری و توسعه پایدار
علیاصغرپور، مدیرکل مخابرات قم، در بخش پایانی سخنان خود به جهش چشمگیر تکنولوژیکی اشاره کرد و با ذکر آمار گفت: از سال ۱۳۹۶ تا سال گذشته مجموعاً کمتر از ۱۰ هزار مشترک فیبر نوری در استان جذب شده بود، اما تنها در طول یکسال گذشته با رشد ۲.۵ برابری، شمار مشترکان FTTH مخابرات به ۳۴ هزار مشترک رسید و ۱۵۰ درصد فراتر از تعهدات سازمانی عمل شد.
وی همچنین با اشاره به دستاوردهای زیستمحیطی این طرح تحت عنوان «ارتباطات سبز» تأکید کرد: جایگزینی فیبر نوری باعث کاهش ۵۰ درصدی مصرف برق در سوئیچهای قنوات و کاهش ۷۰ درصدی در شهرکهای صنعتی شد؛ با تکمیل این طرح در کل شهر قم، سالانه معادل تولید یک نیروگاه ۳ مگاواتی در مصرف برق صرفهجویی خواهد شد.
مدیرکل مخابرات قم در پایان با اشاره به موفقیتهای حوزه سیار نیز خاطرنشان کرد: با اتصال ۱۰۰ درصدی سایتهای شهری به فیبر نوری، ترافیک فناوری انتقال صوت بر بستر نسل چهارم (VoLTE) از ۱۰ درصد به حدود ۳۲ درصد رسید که رکوردی بیسابقه در سطح کشور است.
این طرح ها که شامل زیرساختهای لازم برای بیش از ۵۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن و همچنین اتصال مراکز آموزشی و درمانی به شبکه پرسرعت است، قم را به عنوان یکی از پیشروترین استانها در نقشه دیجیتال ایران معرفی کرده است.