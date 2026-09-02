استاندار خوزستان با تأکید بر توسعه فضاهای آموزشی و توجه همزمان به ابعاد پرورشی مدارس گفت: تا آغاز سال تحصیلی جدید، ۵۵۰ کلاس درس در قالب ۱۴۱ مدرسه به مجموعه فضاهای آموزشی استان افزوده خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمدرضا موالیزاده در آیین بهرهبرداری از دبستان ۱۲ کلاسه پسرانه در شهر الهایی، با اشاره به جایگاه تعلیم و تربیت در نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: در کنار افزایش فضاهای آموزشی، توجه به مسائل پرورشی نیز ضروری است و این موضوع باید از دوران کودکی مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه پرورش مقدم بر آموزش است، افزود: آشنایی فرزندان ما با آموزههای دینی و ارزشهایی همچون نماز، حجاب، راستگویی، امانتداری، احساس مسئولیت و سختکوشی باید از دوران کودکی آغاز شود؛ چرا که این مؤلفهها در شکلگیری شخصیت آنان نقش دارند و توجه به آموزههای دینی در سنین بالاتر نیز نباید متوقف شود.
استاندار خوزستان در ادامه با اشاره به نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی که مورد تأکید رئیسجمهور است، گفت: بخشی از فضاهای آموزشی در شهرهای مختلف استان مستهلک و فرسوده شدهاند و برخی از این مدارس نیازمند تخریب و نوسازی هستند؛ از این رو، ساماندهی و نوسازی این فضاها باید در دستور کار قرار گیرد.
موالیزاده عدالت آموزشی را مستلزم توزیع امکانات در نقاط مختلف استان دانست و تأکید کرد: باید از تمرکزگرایی پرهیز کنیم تا مناطق محروم نیز در زمینههای مختلف از امکانات و ظرفیتهای لازم برخوردار شوند.
استاندار خوزستان در پایان با اشاره به برنامه توسعه فضاهای آموزشی استان خاطرنشان کرد: با تلاشهای صورتگرفته، تا مهرماه امسال ۵۵۰ کلاس درس جدید در قالب ۱۴۱ مدرسه به مجموعه فضاهای آموزشی خوزستان افزوده خواهد شد تا بخشی از نیازهای زیرساختی دانشآموزان استان تأمین شود.