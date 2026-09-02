استاندار خوزستان با تأکید بر توسعه فضاهای آموزشی و توجه همزمان به ابعاد پرورشی مدارس گفت: تا آغاز سال تحصیلی جدید، ۵۵۰ کلاس درس در قالب ۱۴۱ مدرسه به مجموعه فضاهای آموزشی استان افزوده خواهد شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان- محمدرضا موالی‌زاده  در آیین بهره‌برداری از دبستان ۱۲ کلاسه پسرانه در شهر الهایی، با اشاره به جایگاه تعلیم و تربیت در نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: در کنار افزایش فضاهای آموزشی، توجه به مسائل پرورشی نیز ضروری است و این موضوع باید از دوران کودکی مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه پرورش مقدم بر آموزش است، افزود: آشنایی فرزندان ما با آموزه‌های دینی و ارزش‌هایی همچون نماز، حجاب، راستگویی، امانت‌داری، احساس مسئولیت و سخت‌کوشی باید از دوران کودکی آغاز شود؛ چرا که این مؤلفه‌ها در شکل‌گیری شخصیت آنان نقش دارند و توجه به آموزه‌های دینی در سنین بالاتر نیز نباید متوقف شود.

استاندار خوزستان در ادامه با اشاره به نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی که مورد تأکید رئیس‌جمهور است، گفت: بخشی از فضاهای آموزشی در شهرهای مختلف استان مستهلک و فرسوده شده‌اند و برخی از این مدارس نیازمند تخریب و نوسازی هستند؛ از این رو، ساماندهی و نوسازی این فضاها باید در دستور کار قرار گیرد.

موالی‌زاده عدالت آموزشی را مستلزم توزیع امکانات در نقاط مختلف استان دانست و تأکید کرد: باید از تمرکزگرایی پرهیز کنیم تا مناطق محروم نیز در زمینه‌های مختلف از امکانات و ظرفیت‌های لازم برخوردار شوند.

استاندار خوزستان در پایان با اشاره به برنامه توسعه فضاهای آموزشی استان خاطرنشان کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته، تا مهرماه امسال ۵۵۰ کلاس درس جدید در قالب ۱۴۱ مدرسه به مجموعه فضاهای آموزشی خوزستان افزوده خواهد شد تا بخشی از نیازهای زیرساختی دانش‌آموزان استان تأمین شود.

برچسب ها: کلاس درس ، ساخت مدرسه
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