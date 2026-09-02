باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر- محمد عبدالهی در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره سراسری فرش دستبافت هریس با اشاره به جایگاه ویژه و شناخته‌ شده فرش هریس در بازار‌های جهانی، اظهار کرد: متاسفانه این صنعت ماندگار و هویت‌بخش شهرستان طی سال‌های گذشته با کم‌توجهی مواجه شده و لازم است بیش از پیش مورد حمایت و توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه شهرستان هریس امسال در اجرای طرح‌های عمرانی رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است، افزود: همان‌گونه که در حوزه عمرانی شهرستان اقدامات موثری انجام شده، باید برای حمایت، احیا و رونق صنعت فرش هریس نیز برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم.

فرماندار هریس یکی از عوامل موثر در مشکلات و کاهش رونق فرش هریس را مسائل و مشکلات راه‌های ارتباطی عنوان کرد و گفت: حل مشکلات زیرساختی و راه‌های ارتباطی می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و تجاری این صنعت داشته باشد.

عبدالهی همچنین از فعالان عرصه فرش خواست با استمرار پیگیری مشکلات و مطالبات این حوزه، مسئولان را در مسیر حمایت از این صنعت همراهی کنند.

در پایان این جلسه مقرر شد با جلب مشارکت و حضور مسئولان کشوری در برگزاری جشنواره فرش هریس، این جشنواره به‌ صورت سالانه در شهرستان برگزار شود تا گامی موثر در راستای معرفی، اعتلا، احیا و رونق دوباره فرش دستبافت هریس برداشته شود.