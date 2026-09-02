فرماندار هریس گفت: هریس امسال در اجرای طرح‌های عمرانی رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر- محمد عبدالهی در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره سراسری فرش دستبافت هریس با اشاره به جایگاه ویژه و شناخته‌ شده فرش هریس در بازار‌های جهانی، اظهار کرد: متاسفانه این صنعت ماندگار و هویت‌بخش شهرستان طی سال‌های گذشته با کم‌توجهی مواجه شده و لازم است بیش از پیش مورد حمایت و توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه شهرستان هریس امسال در اجرای طرح‌های عمرانی رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است، افزود: همان‌گونه که در حوزه عمرانی شهرستان اقدامات موثری انجام شده، باید برای حمایت، احیا و رونق صنعت فرش هریس نیز برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم.

فرماندار هریس یکی از عوامل موثر در مشکلات و کاهش رونق فرش هریس را مسائل و مشکلات راه‌های ارتباطی عنوان کرد و گفت: حل مشکلات زیرساختی و راه‌های ارتباطی می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و تجاری این صنعت داشته باشد.

عبدالهی همچنین از فعالان عرصه فرش خواست با استمرار پیگیری مشکلات و مطالبات این حوزه، مسئولان را در مسیر حمایت از این صنعت همراهی کنند.

در پایان این جلسه مقرر شد با جلب مشارکت و حضور مسئولان کشوری در برگزاری جشنواره فرش هریس، این جشنواره به‌ صورت سالانه در شهرستان برگزار شود تا گامی موثر در راستای معرفی، اعتلا، احیا و رونق دوباره فرش دستبافت هریس برداشته شود.

برچسب ها: کسب رتبه ، طرح عمرانی
خبرهای مرتبط
سرپرست معاونت مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو:
نیازمند مشارکت و حضور بخش‌های خصوصی در برنامه‌های دولتی هستیم/ رفع مشکل کم‌آبی اهر روی میز وزارت نیرو؛ اقدامات فوری در دستور کار است
ضرورت توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و ورزشی در آذربایجان شرقی
بازگشایی بخش‌های غیرفعال بیمارستان امام حسین (ع) هریس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
رتبه نخست استانی هریس در طرح های عمرانی
راه‌اندازی کتابخانه سیار عشایری در آذربایجان‌شرقی
پرورش ماهی با استفاده از انرژی خورشیدی در مراغه