باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد فتحی‌نژاد روز چهارشنبه در جلسه هم‌اندیشی مدیران مدارس سمپاد لرستان در سالن جلسات آموزش و پرورش بروجرد اظهار کرد: رشته ریاضی فیزیک همواره مخاطبان خاص خود را داشته، اما در سال‌های اخیر گرایش دانش‌آموزان سمپاد به این رشته افزایش پیدا کرده و گسترش فناوری و هوش مصنوعی نیز می‌تواند در افزایش رغبت عمومی به این حوزه موثر باشد.

وی بیان کرد: در کنار ریاضی، گرایش دانش‌آموزان به رشته علوم انسانی نیز به شکل معناداری افزایش یافته و این موضوع برای سازمان اهمیت ویژه‌ای دارد.

رییس سازمان سمپاد ادامه داد: اگر از دانش‌آموزان درباره اثرگذاری صحبت می‌کنیم، بخشی از آنها که قرار است در آینده وارد عرصه‌های مدیریتی کشور شوند، به طور طبیعی باید در حوزه علوم انسانی تحصیل کنند.

فتحی‌نژاد تاکید کرد: تقویت رشته ریاضی و علوم انسانی به عنوان یکی از مطلوب‌ها و اولویت‌های مدارس سمپاد در حال پیگیری و برنامه‌ریزی است.

۷۶۰ مدرسه فعال سمپاد در کشور وجود دارد

وی اضافه کرد: سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان با ۷۶۰ مدرسه فعال و ۱۳۷ هزار دانش‌آموز در سراسر کشور یکی از بخش‌های فعال وزارت آموزش و پرورش در شناسایی و تربیت استعداد‌های درخشان است.

فتحی نژاد افزود: ماموریتی که قانون بر عهده سازمان گذاشته فقط شناسایی دانش‌آموزان مستعد نیست، بلکه باید مشخص شود دانش‌آموز پس از ۶ سال حضور در مدرسه سمپاد با چه ویژگی‌هایی فارغ‌التحصیل خواهد شد و آیا فقط معدل قبولی در کنکور و کسب رتبه در المپیاد‌ها معیار موفقیت اوست یا اولویت‌های دیگری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

رییس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان یادآور شد: بر همین اساس مدل تربیتی سمپاد با ۲۵ شایستگی در حوزه‌های دانش، نگرش، شخصیت و مهارت تدوین شده و معتقدیم دانش‌آموزی که ۶ سال در دوره‌های متوسطه اول و دوم تحصیل کرده باید در همه این حوزه‌ها به شایستگی برسد.

بخش مهم مدل تربیتی در دوره اول متوسطه شکل می‌گیرد

فتحی‌نژاد با بیان اینکه بخش عمده بار مدل تربیتی سمپاد در دوره اول متوسطه قرار دارد، اظهار کرد: در این دوره شخصیت، ذهن و هویت نوجوان در حال شکل‌گیری است و به همین دلیل اولویت‌های تربیتی این دوره با دوره دوم متوسطه متفاوت خواهد بود.

وی ادامه داد: در دوره اول نباید همه تمرکز مدرسه روی افزایش نمره و موفقیت آموزشی باشد بلکه دانش‌آموز باید در این دوره هویت خود را پیدا کند، مهارت‌های زندگی و ارتباطی را بیاموزد و برای اثرگذاری در جامعه آماده شود.

رییس سازمان سمپاد افزود: باید ببینیم دانش‌آموز پس از خروج از مدرسه آیا احساس می‌کند می‌تواند باری از دوش مردم بردارد، یکی از مسائل کشور را حل کند و آیا موضوعی که برای خود شناسایی کرده به موفقیت می‌رسد.

سمپاد فقط به دنبال تربیت پزشک و مهندس نیست

وی با تاکید بر اهمیت فرهنگ و آموزش فرهنگی در مدارس اضافه کرد: دانش‌آموز سمپادی در آینده باید فردی اثرگذار باشد، صرف برخورداری از توان علمی کافی نیست؛ این دانش‌آموز باید بتواند صحبت کند، از دیدگاه خود دفاع کرده و استدلال داشته باشد.

رییس سازمان سمپاد افزود: کشور به متخصصان علوم مختلف نیاز دارد، اما به همان اندازه به مدیران توانمند و نیرو‌های اثرگذار در حوزه علوم انسانی نیز نیازمند است.

وی ادامه داد: اگر دانش‌آموزی در آینده پزشک، مهندس یا معلم شود، باید علاوه بر تخصص خود احساس کند برای هدفی بزرگ‌تر تلاش می‌کند و می‌تواند در حل مسائل کشور نقش داشته باشد.

فتحی‌نژاد یادآور شد: باید مراقب باشیم دانش‌آموزان سمپاد را فقط به سمت رشته‌های پزشکی و مهندسی هدایت نکنیم؛ چراکه بخشی از همین دانش‌آموزان می‌توانند در آینده مدیر، نماینده مجلس، مدیرکل یا مسوولان اثرگذار کشور باشند.

برنامه راهبردی سه‌ساله و برنامه عملیاتی یک‌ساله مدارس سمپاد

رییس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان با اشاره به برنامه عملیاتی مدارس سمپاد اظهار کرد: همه این سیاست‌ها زمانی اثرگذار خواهد بود که از سطح حرف و بخشنامه خارج شده و به متن زندگی مدرسه تبدیل شود.

فتحی‌نژاد افزود: مدیران مدارس باید درباره این اولویت‌ها گفت‌و‌گو و هم‌اندیشی کنند و به یک توافق مشترک برسند که مدرسه فقط محل انجام امور اجرایی و اداری نیست، بلکه باید محل تمرین و اثرگذاری دانش‌آموزان باشد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده در بروجرد ادامه داد: این شهر میزبان نخستین جلسات مربوط به تدوین و بررسی برنامه عملیاتی مدارس سمپاد در سال آینده است و مدیران مدارس در این جلسات برنامه‌های خود را بررسی، اصلاح، اولویت‌بندی و برای آنها راهبرد تعیین می‌کنند.

رییس سازمان سمپاد تاکید کرد: مدارس باید چشم‌انداز راهبردی سه‌ساله داشته باشند، اما برنامه عملیاتی خود را برای یک سال تحصیلی تدوین کنند؛ به‌گونه‌ای که از مهر تا شهریور سال آینده مشخص باشد چه اقداماتی باید انجام شود و میزان تحقق آنها چگونه ارزیابی خواهد شد.

وی اضافه کرد: مدیر مدرسه باید یک تیم توانمند داشته باشد و اعضای این تیم درباره برنامه‌های مدرسه به توافق برسند؛ این برنامه نباید مجموعه‌ای از فعالیت‌های پراکنده باشد، بلکه باید در راستای ماموریت مدرسه و چشم‌انداز سه‌ساله آن قرار گیرد.

تاکید بر عدالت آموزشی و حمایت از دهک‌های پایین درآمدی

فتحی‌نژاد درباره سیاست‌های سازمان برای افزایش دسترسی دانش‌آموزان مستعد به مدارس سمپاد گفت: در ۲ سال گذشته دانش‌آموزان دهک‌های یک تا چهار در صورت پذیرش در مدارس سمپاد از پرداخت حق ثبت‌نام معاف شده‌اند و دولت هزینه‌های مربوط به ثبت‌نام این دانش‌آموزان را تقبل می‌کند.

وی افزود: این سیاست پیام روشنی برای خانواده‌ها دارد که اگر فرزندشان از دهک‌های یک تا چهار است و در مدرسه سمپاد پذیرفته شده، نباید دغدغه هزینه مانع تحصیل او شود.

رییس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان ادامه داد: اجرای این سیاست موجب افزایش قابل توجه رغبت خانواده‌ها به ثبت‌نام و همچنین افزایش پذیرش دانش‌آموزان دهک‌های پایین در مدارس سمپاد شده است.

وی با تاکید بر اصل عدالت آموزشی اضافه کرد: سیاست سازمان این است که هیچ دانش‌آموز مستعدی نباید به دلیل مسائل مالی از تحصیل در مدارس سمپاد محروم شود.

ماموریت‌های سمپاد دوره اول شخصیت و هویت، دوره دوم آینده تحصیلی

فتحی‌نژاد با اشاره به تفاوت ماموریت دوره اول و دوم متوسطه گفت: این ۲ دوره وظایف متفاوتی دارند و نباید با یک نگاه اداره شوند.

وی افزود: در دوره اول متوسطه که دانش‌آموز در مرحله تکوین شخصیت و هویت قرار دارد، توجه به هویت، شخصیت، فرهنگ، مهارت‌های زندگی و شایستگی‌های اجتماعی اهمیت بیشتری دارد، در حالی که در دوره دوم متوسطه موضوع آینده تحصیلی، انتخاب رشته و کنکور پررنگ‌تر می‌شود.

رییس سازمان سمپاد با گلایه از ایجاد فشار و استرس مضاعف برای دانش‌آموزان بیان کرد: دانش‌آموزی که یک بار آزمون و فرآیند پذیرش را تجربه کرده است، نباید دوباره بدون ضرورت در معرض فشار و استرس قرار گیرد و نباید مسائل مدارس سمپاد را فقط با افزایش آزمون، کلاس و آموزش تکنیک تست‌زنی حل کرد.

وی اضافه کرد: مدارس باید در شرایط کنونی منبع امید، نشاط و حال خوب دانش‌آموزان و خانواده‌ها باشند و مدیران باید بتوانند در کنار وظایف آموزشی، نقش تربیتی و اجتماعی خود را نیز به‌درستی ایفا کنند.

تاکید بر سنجش استعداد‌های متنوع

فتحی‌نژاد گفت: شناسایی استعداد دانش‌آموزان نباید تنها بر توانایی‌های درسی متمرکز باشد و در این مسیر، توانایی‌هایی مانند هوش منطقی، هوش سیال، هوش عددی و هوش کلامی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی افزود: همان‌قدر که توانایی ریاضی برای یک دانش‌آموز اهمیت دارد، قدرت بیان، استدلال، دفاع از دیدگاه و تشخیص مغالطه نیز برای آینده او مهم است.

رییس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان تاکید کرد: موفقیت مدارس سمپاد فقط با رتبه کنکور و المپیاد سنجیده نمی‌شود، بلکه باید دید دانش‌آموز پس از ۶ سال تحصیل تا چه اندازه به شایستگی‌های علمی، شخصیتی و مهارتی دست یافته و آیا برای اثرگذاری در جامعه و حل مسائل کشور آماده شده است.

منبع: ایرنا