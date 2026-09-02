باشگاه خبرنگاران جوان - فصل اول «ماجرا‌های لیکو» محصول مشترک مرکز پویانمایی صبا و صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان است که در ۲۶ قسمت ۱۱ دقیقه‌ای و با تکنیک سه‌بعدی تولید می‌شود. تاکنون ۷ قسمت از این مجموعه ساخته شده و ۱۹ قسمت دیگر در مراحل تولید قرار دارد.

پوریا سازگار، مدیر گروه کودک مرکز پویانمایی صبا، با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه استان سیستان و بلوچستان در حوزه تولید آثار پویانمایی گفت: یکی از ویژگی‌های مهم این پروژه، استفاده از توان و استعداد‌های بومی منطقه است. خوشحالیم که تعدادی از جوانان و هنرمندان مستعد زاهدان در تولید مجموعه لیکو حضور دارند و این فرصت را پیدا کرده‌اند که توانایی‌های خود را در یک پروژه حرفه‌ای به نمایش بگذارند.

وی افزود: تلاش ما در مرکز پویانمایی صبا این است که تولید پویانمایی را از پایتخت فراتر ببریم و زمینه شناسایی و پرورش استعداد‌های شهرستان‌ها را فراهم کنیم. ماجرا‌های لیکو می‌تواند نمونه‌ای موفق از این رویکرد باشد و امیدواریم ادامه این مسیر به شکل‌گیری گروه‌های حرفه‌ای تولید انیمیشن در استان‌های مختلف کشور منجر شود.

داستان «ماجرا‌های لیکو» در فضایی فانتزی و کودکانه و در بنادر جنوبی کشور روایت می‌شود؛ جایی که اهالی منطقه با چالش‌های مختلفی روبه‌رو هستند و برای حفظ زندگی، آبادانی و پیشرفت، در کنار یکدیگر تلاش می‌کنند. در این میان، «لیکو» نماینده نسل جدیدی است که با تکیه بر دانش و توانایی‌های خود و با بهره‌گیری از تجربه نسل‌های گذشته، در مسیر حل مشکلات و عبور از چالش‌ها قدم برمی‌دارد.

یکی از محور‌های کلیدی این مجموعه وجود شخصیت‌های الگو محور، از جمله برج دریایی، شربک و لیکو می‌باشد که در مقابل، شخصیت «دزد دریایی» که تلاش می‌کند با ایجاد اختلاف و تفرقه میان اهالی، پیوند‌های اجتماعی آنان را تضعیف کند. تقابل این دو جریان، بستری برای روایت اهمیت همکاری، اعتماد و همبستگی در داستان‌ها فراهم می‌کند.

«ماجرا‌های لیکو» تلاش دارد در کنار سرگرمی، کودکان را با مفاهیمی همچون اتحاد، مسئولیت‌پذیری، کار و تلاش و استفاده از تجربه پیشکسوتان آشنا کند و تصویری از فرهنگ، زندگی و ظرفیت‌های مناطق جنوبی کشور را در قالبی جذاب و کودکانه به نمایش بگذارد.

حسین مظلوم تهیه‌کنندگی و کارگردانی این اثر را بر عهده دارد و دیگر عوامل اصلی این مجموعه: سمانه رخشانی، مکرمه ریگی نژاد، کیان گرگیچ، الهه ناروئی، نازنین فاطمه عباسی، نجمه سید اهری، فاطمه گلشاهی، صفیه شبان، غلامرضا سرگزی، فریناز سلیمانی، سعید عباسی، هشم شهرکی، محبوبه نوابی، حامد حاجی حسین زاده، امین رخشانی هوشیار، زهره مظلوم، مهدیه شهرام پودینه، منوره محتشمی مقدم، محمد مهدی شهرکی مقدم، علیرضا مظلوم، رضا تابان سارانی، سمانه باغبانی، نسرین محمد زاده، نرگس محمد زاده، محمد شهروز و حمزه ریگی.