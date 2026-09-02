نور، رنگ و المان؛ مثلث تحول سیمای شهری منطقه ۱۴

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۴، امیر شهرابی شهردار این منطقه، از اجرای گسترده پروژههای زیباسازی، نورپردازی و ارتقای کیفیت منظر شهری در این منطقه خبر داد و اظهار داشت: هدف ما ایجاد فضایی زندهتر، امنتر و زیباتر برای شهروندان است. در همین راستا، با تمرکز بر نقاط کلیدی و پرتردد، اقدامات مؤثری را از ابتدای سال جاری تاکنون به سرانجام رساندهایم که برخی از آنها نظیر ارتقای چشمگیر روشنایی زیر پلهای بزرگراهی و بهسازی جدارههای شهری، تأثیر مستقیم و ملموسی بر کیفیت زندگی روزمره ساکنین داشته است.
وی با اشاره به رویکرد جامع مدیریت شهری در منطقه ۱۴، افزود: دهها پروژه زیباسازی در محلات و محورهای گوناگون در دوره مدیریت فعلی به سرانجام رسیده و طرحهای توسعهای پیشرو نیز با قدرت در دستور کار قرار دارند تا دارالمومنین تهران بیش از پیش بدرخشد.
شهرابی در ادامه گفت: یکی از اقدامات شاخص صورت گرفته در این منطقه، بهسازی روشنایی زیر پلهای سوارهرو بزرگراههای امام علی (ع) و هجرت است که طی آن ۸ پل مورد نوسازی و ارتقای سیستم روشنایی قرار گرفتهاند. همچنین، در راستای افزایش ضریب ایمنی و زیبایی بصری محورهای مواصلاتی، احداث روشنایی بزرگراه امام علی (ع) و محور محلاتی با نصب و راهاندازی ۲۰۰۰ دستگاه پروژکتور و همچنین نصب ۸۴ عدد پایه چراغهای منحنی دکوراتیو در محورهای کلیدی همچون شاهآبادی و نبی اکرم (ص) صورت پذیرفته است.
در حوزه بهسازی و نوسازی بصری جدارههای شهری، اقدامات گستردهای شامل رنگآمیزی جداول، بهسازی جدارهها و رنگآمیزی المانهای شهری به مساحت قابل توجه ۱۲۰ هزار مترمربع انجام شده است. علاوه بر این، مرمت و اجرای نقاشی دیواری در سطح ۸ هزار مترمربع از دیگر فعالیتهای تکمیلکننده این پروژه در جهت ارتقای روحیه شهروندان و زیباسازی فضاهای عمومی است.
منطقه ۱۴ با نصب ۱۵ عدد المان دائم، مناسبتی و نوری به استقبال رویدادها و مناسبتهای ملی و مذهبی رفته و فضاهای شهری را زندهتر کرده است. همچنین، اجرای سیستم نوین نورپردازی به میزان ۳۰ پایه چراغ و طراحی و ساخت ۲ مورد تندیس و سردیس، به هویتبخشی و غنای فرهنگی سیمای شهری منطقه افزوده است. شهردار منطقه با پرداختن به این موضوع به سایر اقدامات اجرایی شده از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد:
بهسازی ۶ پل عابر پیاده.
نصب ۲۰۰۰ عدد تابلو اسامی معابر.
اکران و چاپ بنرهای مناسبتی در ۱۵ هزار مترمربع.
اهتزاز ۳۵۰۰ تخته پرچم.
اجرای داربست، اسپیس و فضاسازی غرفههای فرهنگی و مناسبتی به حجم ۱۰۰ هزار مترمکعب.
یکسانسازی تابلوهای سردر ساختمانهای شهرداری منطقه به مساحت ۷۸ مترمربع.
طراحی و ساخت ۱ عدد بیلبورد در میدان تفحص.
شهردار منطقه ۱۴ در پایان تاکید کرد: هرگونه اقدام در راستای زیباسازی و ارتقای کیفیت محیطی، سرمایهگذاری در جهت افزایش رفاه، سلامت و نشاط اجتماعی شهروندان است و این مسیر با پشتکار و نگاهی آیندهنگرانه، همچنان ادامه خواهد داشت.