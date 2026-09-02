باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجتالاسلام والمسلمین سید صدراله رجایینسب امروز در همایش «یاوران وقف» اظهار کرد: استان فارس به دلیل گستردگی و شمار قابل توجه موقوفات و همچنین اقدامات انجامشده برای بهروز کردن نیات واقفان و بهرهگیری مناسب از ظرفیت موقوفات، در زمره استانهای برجسته کشور قرار دارد. این جایگاه نیز با پیشینه فرهنگی و مذهبی ارزشمند فارس تناسب دارد.
رئیسکل دادگستری فارس ادامه داد: با توجه به نظارتهایی که دستگاه قضایی استان بر بخشی از موقوفات دارد، لازم میدانم از عملکرد مدیرکل اوقاف فارس و مجموعه همکاران ایشان در سراسر استان، بهویژه در زمینه بهرهبرداری مطلوب و تبدیل به احسن کردن موقوفات، قدردانی کنم.
لزوم توجه به نیازهای امروز در تعیین نیات وقف
او با اشاره به اهمیت هماهنگی نیات واقفان با نیازهای روز جامعه گفت: گاهی برخی نیتهایی که در گذشته برای وقف در نظر گرفته شدهاند، به علت ملاحظات و محدودیتهای شرعی و حقوقی، در شرایط کنونی امکان پاسخگویی مؤثر به نیازهای جامعه را ندارند؛ چراکه اولویتها و ضرورتهای امروز تغییر کرده است.
رجایینسب افزود: انتظار میرود مسئولان و متولیان حوزه وقف، نیازهای واقعی جامعه را در زمینههایی مانند بهداشت و درمان، علم، فناوری، مسائل فنی، امنیت و محیط زیست بهدرستی شناسایی و به واقفان معرفی کنند تا زمینه هدایت نیات خیرخواهانه به سمت رفع مشکلات و نیازهای اساسی جامعه فراهم شود.
وقف؛ سنتی ریشهدار و ماندگار
رئیسکل دادگستری فارس با بیان اینکه وقف از جایگاه والایی در فرهنگ دینی برخوردار است، تصریح کرد: وقف یکی از نهادهای ارزشمند دینی به شمار میرود و امیرالمؤمنین علی (ع) از نخستین پیشگامان و مروجان این سنت نیک بودهاند. از این رو باید برای گسترش و تبدیل فرهنگ وقف به یک فرهنگ فراگیر در جامعه تلاش کنیم.
او با رد این تصور که وقف تنها به ساخت ساختمانها و بناهای بزرگ محدود میشود، اظهار کرد: هر نوع توانمندی، آموزش، برگزاری کلاس، فعالیت علمی، نگارش و حتی انتقال دانش میتواند در قالب یک اقدام ماندگار و خیرخواهانه مورد توجه قرار گیرد.
رجایینسب ادامه داد: باید با همکاری و مشارکت عمومی، از ظرفیت گسترده وقف برای پاسخ به نیازهای کنونی جامعه استفاده شود؛ نیازهایی که از توسعه مراکز درمانی و حمایت از جوانان تا حفاظت از محیط زیست را در بر میگیرد.
بهروزرسانی موقوفات و افزایش بهرهوری
او، همچنین بر ضرورت همراستا شدن نیات خیرین با نیازهای جدید جامعه تأکید کرد و گفت: ایجاد این هماهنگی میتواند تحول بزرگی در نحوه استفاده از موقوفات ایجاد کرده و نقش مؤثری در رفع مشکلات مردم داشته باشد.
رئیسکل دادگستری فارس افزود: اگر بتوانیم میان نیات واقفان و نیازهای واقعی و جاری جامعه ارتباط مؤثری برقرار کنیم، زمینه ایجاد تحولی چشمگیر در بهرهبرداری از درآمدها و عواید موقوفات فراهم خواهد شد.
او خاطرنشان کرد: کسانی که با نیت خیر و اقدامات ماندگار خود نامی نیک از خود به جا گذاشتهاند، شایسته احترام و تکریم هستند. نام واقفان بزرگی همچون مرحوم نمازی همچنان با نیکی در یاد مردم باقی مانده و تا زمانی که آثار و برکات این اقدامات ادامه دارد، پاداش معنوی آن نیز نصیب واقف خواهد شد. بیتردید چنین ماندگاری، ذخیرهای ارزشمند برای زندگی اخروی انسان است.
رجایینسب در پایان، همه مردم را به گسترش کارهای خیر و یاریرسانی به نیازمندان دعوت کرد و گفت: هر اقدامی که برای کمک به دیگران انجام میشود، بخشی از مسئولیت انسان در مسیر رشد و کمال را ادا میکند. در حقیقت، اعمال نیک انسان پیش از آنکه خود او به مقصد نهایی برسد، راه را پیموده و آثار و برکات خود را بر جای میگذارد.