رئیس جمهور در تبیین ابعاد راهبردی سفر به قرقیزستان تصریح کرد: رایزنی‌ها با محوریت ارتقای سطح تعاملات و توسعه مناسبات در حوزه‌های متنوع اقتصادی، فرهنگی و تجاری صورت‌پذیرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه هیات صبح امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور اعضای کابینه برگزار شد.

در ابتدای این نشست، رئیس جمهور به تشریح دستاورد‌های سفر اخیر خود به قرقیزستان و دیدار‌های دوجانبه با روسای جمهور کشور‌های شرکت‌کننده در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای پرداخت.

رئیس جمهور با اشاره به اهداف راهبردی این سفر، خاطرنشان کرد: این رایزنی‌ها با محوریت ارتقای سطح تعاملات و توسعه مناسبات در حوزه‌های متنوع اقتصادی، فرهنگی و تجاری صورت پذیرفته و هر یک از این دیدار‌ها از نتایج ثمربخش و دستاورد‌های مطلوبی برخوردار بوده است.

در ادامه جلسه، علاوه بر بررسی مسائل جاری و موضوعات اجرایی مطرح شده از سوی وزرا، هیئت دولت مصوبات مهمی از جمله تصویب «تشکیل شورای‌عالی هنر و ادبیات»، درخواست از مجلس شورای اسلامی مبنی بر اولویت دار نمودن رسیدگی به لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در «سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی» و موافقت با ورود و ترخیص ۸ دستگاه بالابر بیمارستانی اهدایی از سوی خیرین به تصویب رساند.

در بخش پایانی جلسه، دکتر سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، گزارش جامع و مفصلی از روند ملاقات‌ها و مذاکرات اخیر در چارچوب سازمان همکاری شانگهای ارائه نمود.

عراقچی ضمن تبیین ابعاد تعاملات سازنده فی‌مابین جمهوری اسلامی ایران و اعضای این سازمان، بر شکل‌گیری روابط پویا و روبه‌رشد در جهت تحقق منافع ملی کشور تاکید کرد.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: رئیس جمهوری ، قرقیزستان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۵ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
رییس‌جمهور ما درباره هر چی حرف میزنم به جز رجزخوانی برای دشمن
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