پروژه برق رسانی به منازل مسکونی سایت ۴۲ واحدی نهضت ملی مسکن روستای قراب شهرستان اردل به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - مدیر امور توزیع برق اردل گفت: فرآیند طراحی، انتخاب پیمانکار و اجرای کامل این پروژه با تلاش و همت واحد طرح و نظارت برق شهرستان اردل در بازه زمانی کمتر از دو ماه انجام شد. 

کاظم ذوالفقاری، احداث ۹۴۰ متر شبکه فشار ضعیف، احداث ۴۰۰ متر شبکه فشار متوسط، نصب ۴۵ اصله پایه برق فشار ضعیف و فشار متوسط، نصب یک عدد ترانسفورماتور توزیع برق ۱۰۰KVA، نصب یک عدد تابلوی توزیع عمومی دو فیدره، نصب ۱۸ عدد چراغ روشنایی ال‌ای دی را از جمله اقدامات انجام شده این طرح، عنوان کرد.

وی افزود: در مجموع به منظور اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر ۲۶ میلیارد ریال هزینه شده است .

گفتنی است: اجرای کامل این پروژه گام کلیدی در راستای اهداف شرکت توزیع برق استان جهت ایجاد زیرساخت‌های برقرسانی پایدار به منظور تسریع در خانه دار شدن متقاضیان واحد‌های نهضت ملی مسکن در استان می‌باشد.

برچسب ها: برق رسانی ، امور برق
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