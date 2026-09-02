رئیس سازمان چای گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۱۰۳ هزار تن برگ بالغ بر ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور از خرید ۱۰۳ هزار تنی برگ سبز از چایکاران خبر داد و گفت: ۱۶۸ کارخانه در حال خرید برگ سبز هستند و تاکنون بالغ بر ۲۳ هزار تن چای خشک تولید شده است.

به گفته وی، ارزش این میزان برگ سبز خریداری شده را بالغ بر ۳۷۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون ۲۷۹۰ میلیارد تومان از بهای برگ سبز در وجه چایکاران پرداخت شده که معادل ۷۵ درصد کل مطالبات است.

جهانساز ادامه داد: امروز ۴۰ میلیارد تومان دیگر از قدرالسهم دولت به حساب چایکاران واریز می شود.

رئیس سازمان چای از اجرای پروژه های اصلاح و احیا و به زراعی و مکانیزاسیون در باغات چای در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: از محل صندوق حمایت از توسعه صنعت چای، تسهیلات ارزان قیمت سرمایه در گردش به چایکاران و کارخانجات پرداخت می شود.

وی با اشاره به پیش بینی پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان به ازای هر هکتار برای هرس کف بر و کمربر و اصلاح باغ و احیای باغات رها شده، تصریح کرد: سال گذشته ۲۰۸ میلیارد تومان تسهیلات از محل صندوق تخصصی چای و ۱۵۹ میلیارد تومان از محل سرمایه گذاری صندوق در بانک های عامل پرداخت شد.