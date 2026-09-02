جایزه ملی جمعیت باید به جریانی فرهنگی تبدیل شود/ تامین اعتبار کارت امید مادر

باشگاه خبرنگاران جوان - مرضیه وحیددستجردی در نشست شورای سیاستگذاری چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با اشاره به شرایط حساس کشور، بر تداوم فعالیتهای ملی در حوزه جمعیت تأکید کرد و افزود: با وجود همه تهدیدها و شرایط جنگی، کشور نباید از انجام مأموریتهای اساسی خود باز بماند.
وی ادامه داد: با وجود همه مشکلات، باید مسئولیتهای خود را با قوت ادامه دهیم و امیدواریم خداوند به نیروهای مسلح و همه خدمتگزاران کشور توفیق و پیروزی عطا کند.
دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به برگزاری چهارمین دوره جایزه ملی جوانی جمعیت در ۲۴ آبانماه ۱۴۰۵ گفت: برنامهریزی این دوره از ماهها قبل آغاز شده تا بتوانیم با آمادگی کامل این رویداد را برگزار کنیم.
سال گذشته بودجه حوزه جمعیت به طور کامل تخصیص یافت
وی با تأکید بر اهمیت موضوع جمعیت، از حمایت سازمان برنامه و بودجه در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قدردانی کرد و گفت: سال گذشته بودجه حوزه جمعیت به طور کامل تخصیص یافت و امسال نیز اعتبار «کارت امید مادر» با وجود محدودیتهای مالی کشور، در همان فصل نخست تأمین شد.
وحیددستجردی با بیان اینکه کشور به نیروهای دغدغهمند در حوزه جمعیت نیاز دارد، افزود: جایزه ملی جوانی جمعیت صرفاً یک مراسم تقدیر نیست، بلکه یک رویداد فرهنگی است و باید به گفتمانی فراگیر میان مردم، خانوادهها، رسانهها و دستگاههای اجرایی تبدیل شود.
وی همچنین با اشاره به نوآوریهای دورههای گذشته، از اضافه شدن بخشهایی مانند فیلم، عکس، خانواده برتر و مجاهدان جمعیت خبر داد و تأکید کرد: امسال نیز با بهرهگیری از پیشنهادهای اعضای شورا، بخشهای جدید و اثرگذار به این رویداد افزوده خواهد شد.
در ادامه نشست سعید زارع دبیر شورای سیاستگذاری چهارمین دوره جایزه ملی جمعیت، ساختار اجرایی این رویداد را تشریح کرد و گفت: جایزه ملی جمعیت براساس ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در هفت گروه شامل خانواده، رسانه، سازمانهای مردمنهاد، دستگاههای اجرایی، شرکتها و مؤسسات خصوصی، مدیران و نخبگان علمی برگزار میشود و بخش ویژه نیروهای مسلح نیز امسال به پیشنهاد دبیر ستاد ملی جمعیت به آن افزوده شده است.
وی افزود: دستورالعمل اجرایی این رویداد در دوره گذشته بازنگری و پس از تأیید رئیسجمهور نهایی شد و اکنون همه فرآیندهای اجرایی بر اساس آن انجام میشود.
وی ساختار جایزه را متشکل از شورای سیاستگذاری، کمیته علمی، کمیته اجرایی و هیات داوران دانست و گفت: سال گذشته حدود ۲ هزار خانواده در بخش خانواده ثبتنام کردند و پس از داوری، برگزیدگان معرفی شدند.
منبع: ستاد ملی جمعیت