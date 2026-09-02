باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حامد یزدیان عضو کمیسیون کشارزی مجلس با اشاره به اجرای طرح نشاندار کردن مالیات و ورود این طرح به سومین سال اجرا اظهار کرد: موضوع مالیات و ایجاد انگیزه در مؤدیان برای پرداخت مالیات، چند سالی است مورد توجه قرار گرفته و طرح نشاندار کردن مالیات از این جهت که مردم بتوانند بخشی از مالیات پرداختی خود را به پروژههای مشخص اختصاص دهند و نتیجه هزینهکرد آن را به شکل ملموس مشاهده کنند، اقدام مناسبی است.
او ادامه داد: این امکان که مؤدیان مالیاتی بتوانند در انتخاب محل هزینهکرد مالیات خود مشارکت داشته باشند، میتواند انگیزه مالیاتدهندگان را برای پرداخت مالیات افزایش دهد. زمانی که فرد نتیجه پرداخت مالیات خود را در یک پروژه مشخص مشاهده میکند، احساس مشارکت بیشتری در امور توسعهای کشور خواهد داشت و همین موضوع میتواند به افزایش رضایتمندی مؤدیان منجر شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: یکی از نکات مهم در اجرای این طرح، سقف تعیینشده برای اختصاص مالیات است. اگر بتوان این سقف را افزایش داد، ظرفیت بیشتری برای هدایت منابع مالیاتی به سمت پروژههای اولویتدار کشور ایجاد خواهد شد و در نتیجه میزان مشارکت مردم در این طرح نیز افزایش پیدا میکند.
یزدیان با اشاره به پروژههای آبرسانی که از محل منابع طرح نشاندار کردن مالیات تأمین اعتبار شدهاند، افزود: اختصاص منابع مالیاتی به پروژههای آبی اقدام مؤثری بوده و نشان میدهد این ظرفیت میتواند در تأمین مالی طرحهای زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، هزینه اجرای پروژههای آبرسانی بسیار بالاست و لازم است منابع بیشتری برای تکمیل این طرحها اختصاص پیدا کند.
او تصریح کرد: در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت، پروژههای آبی از اهمیت ویژهای برخوردار هستند و باید امکان اختصاص سهم بیشتری از منابع مالیاتی به این طرحها فراهم شود. افزایش سقف اختصاص مالیات برای پروژههای آبرسانی میتواند زمینه تکمیل سریعتر طرحهای نیمهتمام و بهرهمندی مردم، بهخصوص در مناطق محروم، از خدمات پایدار آبرسانی را فراهم کند.
یزدیان در پایان خاطرنشان کرد: تجربه اجرای طرح نشاندار کردن مالیات نشان داد که میتوان از ظرفیت مؤدیان برای تأمین مالی پروژههای مورد نیاز کشور استفاده کرد. اگر این ظرفیت در پروژههای آبرسانی و سایر طرحهای زیرساختی با اولویت بیشتری مورد استفاده قرار گیرد، میتوان انتظار داشت آثار آن در زندگی مردم، بهویژه در مناطق محروم، سریعتر نمایان شود.