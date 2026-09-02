معاون فرهنگی حرم مطهر حضرت معصومه(س)از آغاز برنامه های سالروز ورود بانوی کرامت به قم و ایام معصومیه با خطبه خوانی خادمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -حجت الاسلام والمسلمین احمد مشرف،معاون فرهنگی حرم مطهر حضرت معصومه(س) امروز در نشست خبری سالروز ورود پر خیر و برکت بانوی کرامت به قم و ایام معصومیه ،با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، فرماندهان شهدا و تمام شهدای جنگ رمضان، با بیان اینکه ویژه برنامه های این ایام با آیین خطبه خوانی خادمان صبح امروز در شبستان حرم مطهر با حضور مسئولان آغاز شد، گفت: حرکت کاروان نمادین ورود بانوی کرامت(س) به قم شنبه ۱۴ شهریور ماه از ساعت ۸ صبح در چهارراه معصومیه به سوی حرم مطهر آغاز می شود؛ همزمان کاروان شادی نیز از بیت النور به سمت حرم مطهر ، حرکت خواهد کرد.

وی با اشاره به تقارن ایام معصومیه با ولادت امام حسن عسکری(ع) و بزرگداشت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، تصریح کرد: مراسم جشن و سرور هر شب در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار می شود. همچنین کرسی تلاوت فاطمی با شرح و تبیین آیات از ۱۵ شهریور آغاز خواهد شد و طرح «هادیان کریمه» با حضور مبلغان چهره به چهره، دو ساعت قبل و بعد از نمازهای ظهر و عصر در بخش خواهران و برادران اجرا می شود.

اعزام سفیران کریمه به ۲۵ استان

معاون فرهنگی حرم مطهر حضرت معصومه(س) با اعلام اعزام سفیران کریمه به ۲۵ استان کشور، تأکید کرد: این سفیران فضای معنوی حرم بانوی کرامت را به استان ها منتقل می کنند.اجرای برنامه های حرم شناسی و شخصیت شناسی بانوی کرامت در مدارس، اردوی «یک روز خوب، یک حس خوب» ویژه دانش آموزان نیز از دیگر برنامه های این ایام است.

موکب مهربانو و برنامه های ویژه دختران

وی از برپایی موکب مهربانو به صورت ویژه برای دختران در حرم مطهر از ۳۰ شهریور تا ۲ مهر خبر داد و گفت: برای زائران بین المللی نیز ویژه برنامه هایی به زبان های اردو،آذری،عربی تدارک دیده شده است.

مسابقات و پویش های فضای مجازی

مشرف به مسابقه «نقش ویژه» ویژه خواهران با موضوع «نقش زنان در تاریخ تشیع» و مسابقه شخصیت شناسی بانوی کرامت اشاره کرد و افزود: پویش «اختالرضا» با تولید محتوای گرافیکی و کلیپ های عمومی و پویش «رهبر شهیدم چنین بود» با محوریت سیره امام شهید نیز در فضای مجازی اجرا می شود. همچنین کتاب های انتشارات زائر با تخفیف ویژه عرضه می شود.

برنامه های سوگ رحلت بانوی کرامت

معاون فرهنگی حرم مطهر حضرت معصومه(س) با بیان اینکه از ۱۰ ربیع الثانی تا ۱۲ این ماه، ایام بزرگداشت رحلت حضرت معصومه(س) نامگذاری شده است، خاطرنشان کرد: مراسم سوگواری از ۳۱ شهریور تا ۲ مهر با حضور مداحان و سخنرانان برجسته برگزار می شود. اهتزاز پرچم عزای رحلت بانوی کرامت، ساعت ۱۶:۳۰ روز ۳۰ شهریور انجام خواهد شد.

دسته عزاداری خادمان و مردم

وی اضافه کرد: دسته عزای خادمان و مردم طبق سنت هرساله، روز یکم و دوم مهر از ساعت ۸ صبح از مسجد اهل بیت(ع) در ۴۵ متری به سوی حرم مطهر حرکت می کند. همچنین مراسم عزاداری بین المللی با روضه خوانی ویژه بانوان در شبستان امام خمینی(ره) برگزار می شود.

آیین پایانی با شمعگردانی خادمان

وی آخرین برنامه این ایام را آیین سنتی خطبه خوانی خادمان با عنوان «شمعگردانی» اعلام کرد و گفت: این مراسم با حضور تولیت و مسئولان، در شام رحلت بانوی کرامت (۳۱ شهریور) ساعت ۲۰ برگزار خواهد شد.

آمادگی کامل قم برای میزبانی زائران کریمه / از ۵۵ هزار وعده غذایی تا اسکان در شبستان حضرت زینب (س)

حجت الاسلام والمسلمین صفر فلاحی، مدیر حرم مطهر حضرت معصومه(س) هم در این نشست با تبریک این ایام و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، امام شهیدو شهدای جنگ رمضان، اظهار داشت: ۱۲۴۷ سال از ورود کریمانه بانوی کرامت به قم می گذرد؛ ورودی که نهتن‌ها یک رویداد تاریخی، بلکه نقطه عطفی در تحولات سیاسی و اجتماعی این شهر و کشور بوده و بارگاه ملکوتی ایشان همواره ملجأ و پناهگاه مردم شریف ایران اسلامی بوده است.

تأکید بر برنامه‌های خانواده محور در ایام معصومیه

فلاحی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت خانواده، تصریح کرد: امسال تمام برنامه‌های ایام معصومیه با رویکرد خانوادهمحور طراحی شده است. حرم مطهر نیز با گل آرایی و آذینبندی ویژه، فضایی معنوی و دلنشین برای زائران تدارک دیده است.

کاروان نمادین شنبه با مشارکت ۲۰۰ خادم

مدیر حرم مطهر حضرت معصومه(س) از برگزاری کاروان نمادین در روز شنبه (۱۴ شهریور) خبر داد و گفت: در این کاروان، ۲۰۰ خادم مشارکت دارند و مسیر حرکت با پنج هزار شاخه گل گل باران می شود.

۳۰ موکب و ۵۵ هزار وعده غذایی در هر وعده

وی با اشاره به استقرار ۳۰ موکب خدمترسان در حرم مطهر و اطراف آن، تأکید کرد: این مواکب طی دو دهه اخیر به سنتی ماندگار تبدیل شدهاند و امسال نیز پیشب ینی می کنیم در هر وعده غذایی، ۵۵ هزار وعده بین زائران توزیع شود.

افزایش ظرفیت اسکان و خدمات رفاهی

فلاحی با اعلام اینکه از سال گذشته، شبستان حضرت زینب (س) برای اسکان زائران آماده سازی شده است، افزود: ظرفیت شارژ تلفن همراه زائران نیز دو برابر شده و تمام امکانات برای رفاه هرچه بیشتر آنها به کار گرفته می شود. همچنین تأکید ویژه بر خدمت رسانی به سالمندان و معلولان داریم و تردد برای این عزیزان تسهیل خواهد شد.

پروژه موسی صدر و تسهیل زیارت

مدیر حرم بانوی کرامت با اشاره به پروژه ضلع شرقی حرم مطهر (پروژه موسی صدر) که در حال انجام است، خاطرنشان کرد: هدف ما تحقق «زیارت همراه با آسایش زائر» است و ظرفیت امانتداری و نگهداری وسایل زائران افزایش یافته است. همچنین هماهنگی کامل با هلال احمر و علوم پزشکی برای خدمات درمانی به زائران صورت گرفته است.

فلاحی با تأکید بر هم افزایی ۲۰روزه از سالروز ورود تا وفات بانوی کرامت، گفت: در این بازه زمانی، هم مجاوران و هم زائران از بهترین و شایسته ترین خدمات بهره مند خواهند شد. در حال حاضر سه چایخانه فعال در حرم مطهر مشغول خدمت رسانی به زائران هستند.

تأکید بر امنیت و هماهنگی با نیروی انتظامی

وی در پایان با اشاره به حساسیت موضوع امنیت، افزود: نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی و حفاظتی با دقت و حساسیت ویژه، تمهیدات لازم را برای برگزاری باشکوه و ایمن این ایام فراهم کردهاند و سفیران کریمه نیز عطر حرم را در سراسر کشور پراکنده خواهند کرد.