تداوم عملیات بازآفرینی میدان جمهوری اسلامی؛ پیشرفت اجرای یادمان «مقاومت»

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، روند بهسازی و بازآفرینی میدان جمهوری اسلامی با هدف ارتقای کیفیت منظر شهری، ساماندهی فضای پیرامونی و تقویت هویت تاریخی و فرهنگی این میدان در حال اجراست.
در ادامه این پروژه، پس از تخلیه المان پیشین و آمادهسازی بستر میدان، عملیات اجرایی پایههای سازه یادمان «مقاومت» آغاز شده و مراحل اجرای زیرسازی و آمادهسازی محل استقرار این المان با پیشرفت همراه است.
یادمان «مقاومت» با بهرهگیری از المان «چهار نخل» و با رویکرد پاسداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی طراحی شده و نمادی از ایثار، پایداری و مقاومت خواهد بود. جانمایی این المان در کنار سایر اقدامات پیشبینیشده، نقش مهمی در بازتعریف سیمای میدان و ارتقای مؤلفههای هویتبخش آن دارد.
پروژه بهسازی و بازآفرینی میدان جمهوری اسلامی از ۳۰ خردادماه در دستور کار قرار گرفته و اجرای مجموعهای از اقدامات عمرانی، ساماندهی محیطی و آمادهسازی زیرساختهای مورد نیاز برای استقرار المانهای جدید را دنبال میکند.