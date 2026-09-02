نمایندگان ایران با کسب ۱۱ مدال طلا و ۴ نقره، قهرمانی تیمی هر سه رده سنی را در مسابقات آسیای میانه جشن گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فینال رقابت‌های بخش انفرادی و دونفره پنجمین دوره مسابقات بدمینتون قهرمانی منطقه آسیای میانه با درخشش نمایندگان ایران برگزار شد و بدمینتون‌بازان کشورمان علاوه بر کسب عنوان قهرمانی در بخش تیمی، موفق به کسب ۱۱ مدال طلا و ۴ مدال نقره در بخش انفرادی و دونفره شدند.

در بخش بانوان، نمایندگان ایران در رده‌های سنی زیر ۱۶، زیر ۱۹ و زیر ۲۳ سال در دیدار‌های نهایی به میدان رفتند که حاصل آن کسب پنج عنوان قهرمانی و دو عنوان نایب‌قهرمانی بود.

در انفرادی زیر ۱۹ سال، آیسان زارعی با برتری مقابل دیانا نامنووا از قزاقستان، عنوان قهرمانی را به دست آورد.

در انفرادی زیر ۱۶ سال، سیده ترمه حسینی ولوکلائی برابر سوفیا زکروا از ازبکستان به میدان رفت و با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و به مدال نقره رسید.

در دونفره زیر ۱۹ سال، هانا ملاکریمی و آیسان زارعی با برتری برابر نمایندگان ازبکستان، قهرمان شدند.

در دونفره زیر ۲۳ سال، فردوس فروغی و سیده آیسان شوریده ضیابری با پیروزی مقابل نمایندگان قزاقستان، عنوان قهرمانی را کسب کردند.

در دونفره زیر ۱۶ سال نیز زهرا امنی و سیده ترمه حسینی ولوکلائی با شکست نمایندگان ازبکستان، مدال طلا را به دست آوردند.

در انفرادی زیر ۲۳ سال، دیدار تمام‌ایرانی میان سیده آیسان شوریده ضیابری و فردوس فروغی برگزار شد که فردوس فروغی با برتری ۲ بر صفر، قهرمان شد و سیده آیسان شوریده ضیابری به مدال نقره دست یافت.

در بخش آقایان نیز نمایندگان ایران عملکرد درخشانی داشتند.

در انفرادی زیر ۱۹ سال، محمدمتین قاسمی با برتری مقابل امیرعلی احمدلو، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

در انفرادی زیر ۲۳ سال، علی حیاتی با پیروزی برابر مقصود تاجیبولایوف از قزاقستان به مدال طلا رسید.

در انفرادی زیر ۱۶ سال، امیرمحمد مردانه با برتری مقابل امیررضا حریف بیلندی، قهرمان شد و امیررضا حریف بیلندی به مدال نقره دست یافت.

در دونفره زیر ۱۹ سال، امیرعلی احمدلو و محمدمتین قاسمی با برتری مقابل نمایندگان ازبکستان، عنوان قهرمانی را کسب کردند.

در دونفره زیر ۱۶ سال، امیررضا حریف بیلندی و امیرمحمد مردانه با پیروزی مقابل نمایندگان قزاقستان، قهرمان شدند.

در دونفره زیر ۲۳ سال نیز علی حیاتی و امیرحسین حسنی با نتیجه ۲ بر صفر مقابل نمایندگان قزاقستان به برتری رسیدند و مدال طلا را از آن خود کردند.

به این ترتیب، تیم ملی بدمینتون ایران در پنجمین دوره مسابقات قهرمانی منطقه آسیای میانه، در هر سه رده سنی زیر ۱۶، زیر ۱۹ و زیر ۲۳ سال در بخش تیمی به عنوان قهرمانی دست یافت و در بخش انفرادی و دونفره نیز با کسب ۱۱ مدال طلا و ۴ مدال نقره، عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت.

پنجمین دوره مسابقات بدمینتون قهرمانی منطقه آسیای میانه با حضور نمایندگان کشور‌های منطقه به میزبانی تاجیکستان برگزار شد و رقابت‌ها در رده‌های سنی زیر ۱۶، زیر ۱۹ و زیر ۲۳ سال دنبال شد.

برچسب ها: طلا ، بدمینتون
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