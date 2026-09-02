عباس شرفی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از پل‌های آسیب‌دیده در جنگ اخیر، با اشاره به سرعت‌بخشی به روند بازسازی زیرساخت‌های جاده‌ای و آسیب‌دیده استان، اظهار کرد: پل «گریوه» به‌عنوان یکی از نقاط مهم جاده‌ای در غرب بندرعباس که در پی حملات دشمن دچار خسارت شده بود که با همت شبانه‌روزی نیروهای فنی و عملیاتی راهداری بازسازی شد و به‌زودی به بهره‌برداری مجدد می‌رسد.

وی درباره مشخصات فنی این پل توضیح داد: پل گریوه با ارتفاع حدود ۱۴ متر از بستر رودخانه، دارای هشت دهانه ۳۰ متری است که در جریان اقدامات متجاوزانه دشمن، دهانه پنجم آن آسیب دیده بود و نیازمند عملیات سنگین بهسازی و مرمت سازه‌ای بود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ ونقل جاده‌ای هرمزگان با تشریح آخرین وضعیت اجرایی پروژه خاطرنشان کرد: در حال حاضر عملیات پریم‌کت (قیرپاشی اولیه) و آسفالت‌ریزی عرشه پل در دست انجام است و بلافاصله پس از تکمیل آن، نصب نرده‌های ایمنی و حفاظ‌های فلزی در دستور کار قرار می‌گیرد.

شرفی تاکید کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام ‌گرفته و برآوردهای کارشناسی، تمامی مراحل اجرایی و ایمن‌سازی این محور تا پایان هفته جاری به پایان رسیده و رفت‌وآمد وسایل نقلیه در این مسیر به حالت عادی بازخواهد گشت.