مدیرکل راهداری و حمل ‌ونقل جاده‌ای هرمزگان از تکمیل روند بازسازی و بهسازی پل آسیب دیده در جنگ اخیر «گریوه» در غرب بندرعباس خبر داد و گفت: این سازه کلیدی محور مواصلاتی غرب استان تا پایان هفته جاری به‌طور کامل زیر بار ترافیک می‌رود.

عباس شرفی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از پل‌های آسیب‌دیده در جنگ اخیر، با اشاره به سرعت‌بخشی به روند بازسازی زیرساخت‌های جاده‌ای و آسیب‌دیده استان، اظهار کرد: پل «گریوه» به‌عنوان یکی از نقاط مهم جاده‌ای در غرب بندرعباس که در پی حملات دشمن دچار خسارت شده بود که با همت شبانه‌روزی نیروهای فنی و عملیاتی راهداری بازسازی شد و به‌زودی به بهره‌برداری مجدد می‌رسد.

وی درباره مشخصات فنی این پل توضیح داد: پل گریوه با ارتفاع حدود ۱۴ متر از بستر رودخانه، دارای هشت دهانه ۳۰ متری است که در جریان اقدامات متجاوزانه دشمن، دهانه پنجم آن آسیب دیده بود و نیازمند عملیات سنگین بهسازی و مرمت سازه‌ای بود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ ونقل جاده‌ای هرمزگان با تشریح آخرین وضعیت اجرایی پروژه خاطرنشان کرد: در حال حاضر عملیات پریم‌کت (قیرپاشی اولیه) و آسفالت‌ریزی عرشه پل در دست انجام است و بلافاصله پس از تکمیل آن، نصب نرده‌های ایمنی و حفاظ‌های فلزی در دستور کار قرار می‌گیرد.

شرفی تاکید کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام ‌گرفته و برآوردهای کارشناسی، تمامی مراحل اجرایی و ایمن‌سازی این محور تا پایان هفته جاری به پایان رسیده و رفت‌وآمد وسایل نقلیه در این مسیر به حالت عادی بازخواهد گشت.

 

برچسب ها: حمل و نقل جاده ای ، حمله آمریکا
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