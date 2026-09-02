رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به حمله آمریکا به مراسم عروسی در سیریک، نوشت: اگر قدرتی مثل شیطان عمل کند، مثل شیطان هدف انتخاب کند و مثل شیطان بکشد، آن قدرت شیطان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیبافامروز چهارشنبه (۱۱ شهریورماه) در واکنش به حملات شب گذشته آمریکایی‌ها علیه مراکز غیرنظامی در جنوب کشور به خصوص شهادت جمعی از هموطنان در یک مراسم عروسی در جزیره سیریک، با یادآوری جنایت این کشور در میناب و لامرد، در متنی به زبان انگلیسی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: سالن ورزشی لامرد: بچه‌ها سلاخی شدند. عروسی کوهستک: کودکان همراه با خانواده‌هایشان کشته شدند.

وی با بیان اینکه اگر قدرتی مثل شیطان عمل کند، مثل شیطان هدف انتخاب کند و مثل شیطان بکشد، آن قدرت شیطان است، تاکید کرد: اگر همان قدرت، شیطانِ کوچک‌تری را که دقیقاً همین کارها را می‌کند حمایت و سپر کند، آن‌وقت خودش «شیطان بزرگ» است.