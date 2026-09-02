باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، امروز چهارشنبه از اتحادیه اروپا خواست تا تجارت با شهرکهای صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی فلسطین را متوقف کند و تحریمهایی مشابه آنچه علیه کریمه اعمال شده است، علیه آنها اعمال کند.
بارو امروز در اظهاراتی گفت که خشونت شهرکنشینان در کرانه باختری مستلزم تحریمهای جدید است و این خشونت را «شرمآور» و «نفرتانگیز» توصیف کرد.
وزیر امور خارجه فرانسه بر لزوم اعمال تحریمهایی مشابه آنچه علیه کریمه اعمال شده، در چارچوب مقابله با شهرکسازیهای رژیم تروریستی اسرائیل تاکید کرد.
خشونت شهرکنشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری طی ماههای اخیر تشدید شده و حمله به خانهها، ضربوشتم ساکنان، تخریب اموال و زمینهای کشاورزی و محاصره برخی خانوادههای فلسطینی از جمله موارد گزارششده بوده است. در هفتههای اخیر نیز روستای «قصره» در نزدیکی نابلس شاهد چندین حمله از سوی شهرکنشینان بود و در تازهترین مورد، دهها شهرکنشین نقابدار به یک خانه فلسطینی یورش بردند.
در حادثهای دیگر، یک تیم خبری شبکه «انبیسی» و یک زن فلسطینی در روستای «جالود» در نزدیکی نابلس هدف حمله افراد نقابدار قرار گرفتند و چند نفر زخمی شدند. همزمان، در روزهای اخیر گزارشهایی از تلاش شهرکنشینان برای آتشزدن و تخریب مساجد فلسطینی نیز منتشر شده است.
افزایش این حملات در حالی است که سازمانهای بینالمللی و گروههای حقوق بشری بارها درباره روند فزاینده خشونت شهرکنشینان و پیامدهای آن برای امنیت فلسطینیان و دسترسی آنان به زمینهایشان هشدار دادهاند.
منبع: شفق نیوز