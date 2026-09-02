باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابتهای جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان، نمایندگان ایران در رشتههای مختلف به مصاف حریفان خود رفتند.
آرزو حسینی در رشته چوبکشی، در دومین دیدار خود شکست خورد و از ادامه رقابتها کنار رفت.
در رشته طنابکشی نیز تیم ایران مقابل پاکستان به میدان رفت و نتیجه را به حریف خود واگذار کرد. طناب کشی با حضور ده تیم به صورت گروهی در جریان است و در پایان چهار تیم برتر راهی مرحله نهایی خواهند شد.
همچنین محمدرضا قربانزاده در چوبکشی، برابر نماینده مغولستان دومین شکست خود را تجربه کرد و از دور مسابقات حذف شد.
در رشته سومو نیز اوجاودی مقابل نماینده روسیه شکست خورد، اما همچنان شانس بازگشت به رقابتها را دارد. در صورت صعود حریف روس او به فینال، اوجاودی از طریق جدول شانس مجدد میتواند برای ادامه مسابقات و کسب مدال تلاش کند.