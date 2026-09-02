سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بر لزوم رعایت حاشیه سود مجاز توسط اصناف تأکید کرد و گفت: نرخ سیب‌زمینی برای مصرف‌کننده در سطح خرده‌فروشی باید زیر ۸۰ هزار تومان باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی برابری، سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در راستای پیگیری مطالبات مصرف‌کنندگان و پایش مستمر بازار محصولات استراتژیک، از همکاری مشترک سازمان میادین میوه و تره‌بار تهران، سازمان جهاد کشاورزی استان همدان و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با هدف عملیات اجرایی جهت شکستن حباب قیمتی سیب‌زمینی خبر داد.

وی با انتقاد از فاصله غیرمنطقی قیمت در مراحل مختلف زنجیره تأمین، تأکید کرد که تفاوت فاحش قیمت «سر مزرعه» تا «مغازه خرده‌فروشی» به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست.

جریان مداوم تامین؛ از اردبیل تا کرمانشاه

برابری با بررسی وضعیت تولید تصریح کرد: در حال حاضر چرخه برداشت محصول با شتاب بالایی از استان‌های اردبیل و آذربایجان شرقی (سراب) آغاز شده و این زنجیره به‌تدریج به سمت اصفهان و کرمانشاه در حرکت است. از این رو، هیچ‌گونه کمبودی در اصل کالا وجود ندارد و تنها مسئله، مدیریت صحیح عرضه است.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به قیمت‌های منطقی در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران (بین ۵۷ تا ۶۷ هزار تومان)، بر لزوم رعایت حاشیه سود مجاز توسط اصناف تأکید کرد و افزود: نرخ نهایی و عادلانه برای مصرف‌کننده در سطح خرده‌فروشی باید زیر ۸۰۰ هزار ریال (۸۰ هزار تومان) باشد.

به گفته وی، قیمت‌های گزاف در برخی مناطق، به‌ویژه در مناطق شمالی تهران، ناشی از واسطه‌گری‌های غیرضروری است که باید مدیریت شود.

برابری به گزارش‌های نظارتی از استان همدان اشاره کرد و گفت: با توجه به ماهیت محصول سیب‌زمینی و محدودیت ماندگاری آن، انباشت بیش از ۲۰ هزار تن در سردخانه‌های همدان باید مدیریت شود.

وی افزود: با هماهنگی‌های انجام شده، این محموله‌ها باید به‌سرعت جهت حفظ تعادل بازار و جلوگیری از تضییع حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده، روانه بازارهای هدف شوند.

مدیریت ساختاری بهجای مداخله مستقیم

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تبیین رویکرد جدید سازمان تاکید کرد: سیاست ما، تسهیل‌گری و مدیریت ساختاری است. در جلسه هماهنگی با حضور سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری، سازمان جهاد کشاورزی همدان، اتحادیه‌های تخصصی سیب‌زمینی‌کاران و تعاون روستایی و همچنین سازمان تعزیرات، هدف ما صرفاً افزایش حجم عرضه و کوتاه کردن زنجیره تأمین است تا ضمن حفظ منافع کشاورز، قیمت برای مردم تعدیل شود.

برابری در پایان با ابراز امیدواری نسبت به اثربخشی این اقدامات گفت: با توجه به حجم مناسب بار ورودی به میدان تهران در روزهای اخیر، پیش‌بینی می‌شود در مدت بسیار کوتاهی ثبات قیمت‌ها ملموس شود. همچنین از اتاق اصناف و اتحادیه‌های خرده‌فروشی درخواست می‌کنیم در نظارت بر رعایت حاشیه سود مجاز، با ما همراه باشند.

برچسب ها: تولید سیب زمینی ، بازار سیب زمینی ، قیمت سیب زمینی
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