باشگاه خبرنگاران جوان - علی نیکزاد ثمرین در نشست امروز چهارشنبه(۱۱ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد در نطق پیش از دستور گفت: هفته گذشته را با نام و یاد سه شهید بزرگ، شهیدان رجایی، رئیسی و باهنر پشت سر گذاشتیم. هفته دولت به ما یادآوری می‌کند که مسئولیت در جمهوری اسلامی یک امانت و تکلیف است و این تکلیف پس از حماسه مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان خود باید نمود بیشتری پیدا کند.

مهم‌ترین وظایف مجلس و دولت، حفظ آرامش مردم و جلوگیری از تضعیف انسجام ملی است

وی افزود: در جنگ تحمیلی اخیر که همچنان ادامه دارد، ملت ایران نشان داد در برابر فشار، تهدید و تجاوز، یک ملت مستحکم باقی می‌ماند؛ ملتی که امنیت، استقلال و عزت خود را با وحدت و ایستادگی حفظ می‌کند. دشمن تصور می‌کرد با فشار نظامی می‌تواند میان مردم و نظام فاصله ایجاد کند، اما آنچه در عمل مشاهده شد، افزایش همبستگی ملی و ایستادگی مردم ایران بود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز وظیفه ما مسئولان آن است که این سرمایه بزرگ را حفظ کنیم. نباید اجازه دهیم دشمن جنگ را از میدان نظامی به میدان روانی، اقتصادی و اجتماعی منتقل کند. از این رو، یکی از مهم‌ترین وظایف ما در مجلس و دولت، حفظ آرامش مردم، تقویت امید و جلوگیری از اقداماتی است که انسجام ملی را تضعیف کند.

نیکزاد در ادامه با اشاره به پیام رهبر انقلاب در هفته دولت، افزود: رهبر معظم انقلاب نیز در پیام اخیر خود بر ضرورت تبیین قدرت و قوت ایران، پرهیز از سخنان ناامید کننده و جلوگیری از دوقطبی‌سازی موهوم تأکید فرمودند. این رهنمود، امروز یک وظیفه ملی برای همه ما است.

وی با بیان اینکه قدرت ایران فقط در تجهیزات نظامی نیست بلکه قدرت ایران در مردم ایران، در جوان ایرانی و دانشمند ایرانی است، تصریح کرد: همچنین این قدرت در کارگر، کشاورز، معلم، پزشک، مهندس و کارآفرین ایرانی است. در نیروهای مسلح مقتدر و در وحدت و انسجام ملت بزرگ ایران است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در کنار قدرت دفاعی باید قدرت اقتصادی کشور را نیز تقویت کنیم، یادآور شد: امنیت پایدار با اقتصاد قوی امکان‌پذیر است. مردم از ما انتظار دارند که نتیجه مقاومت را در زندگی خود، در سفره‌هایشان، در اشتغال فرزندان، در مسکن، در درمان، در تولید، در ارزش پول ملی و در آرامش اقتصادی ببینند.

اختلاف سلیقه طبیعی است، اما اختلاف در منافع ملی قابل قبول نیست

نیکزاد گفت: مجلس شورای اسلامی در کنار دولت، در جایگاه همکار، ناظر و مطالبه‌گر خواهد بود. ما در مجلس وظیفه داریم قوانین لازم را برای حل مشکلات کشور تصویب کنیم و همزمان بر اجرای دقیق آنها نظارت داشته باشیم. دولت نیز باید با شتاب، دقت و روحیه جهادی عمل کند.اختلاف سلیقه طبیعی است، اما اختلاف در منافع ملی قابل قبول نیست. امروز مردم از همه ما یک مطالبه مشترک دارند، ایران را قوی‌تر، اقتصاد را مقاوم‌تر، جامعه را منسجم‌تر و آینده را امیدوارکننده‌تر کنیم.

وی با بیان اینکه امروز ایران بیش از همیشه به وحدت، کارآمدی و امید نیاز دارد، گفت: در سایه وحدت و اتحاد و همدلی است که دشمنان ما در جنگ ترکیبی پیش رو و در جنگ اقتصادی تمام‌عیار، همچون جنگ نظامی، طعم تلخ شکست را خواهند چشید. ما در آستانه سالروز شهادت رئیسعلی دلواری قرار داریم که نشان‌دهنده امتداد عنصر آزادگی در زیست مردم بزرگ ایران است.جمهوری اسلامی ایران ذره‌ای تردید و ضعف در دفاع از منافع ملی خود ندارد و در این واقعیت ذره‌ای اختلاف در بین ارکان مختلف حاکمیت، مردم و نیروهای مسلح نیست.

نیکزاد تصریح کرد: دشمنان گرفتار شده در باتلاق، هر بار با تقلای بی‌حاصل خود بیشتر در باتلاق فرو می‌روند. آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند تنگه هرمز را باز نشان دهند، اما واقعیت‌های میدان را توان نیروهای مقتدر مسلح ما و اشراف کامل دلاورمردانی تعیین می‌کند که از این آب و خاک هستند و وجب به وجب این منطقه و حتی دریاهایش را می‌شناسند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تنگه هرمز هیچ‌گاه به شرایط قبل از جنگ باز نخواهد گشت، یادآور شد: آمریکایی‌ها باید این پنبه را از گوش خود در بیاورند و این پیام را درک کنند که معادله تنگه راه‌حل نظامی ندارد؛ تنها راه‌حل مقدور، پذیرش حاکمیت بی‌چون‌وچرای ملتی با ریشه در خلیج همیشه فارس است که به لحاظ جغرافیایی و تاریخی مالک و صاحب این دارایی راهبردی است. اما متاسفیم که هیات حاکمه نادان و خام آمریکا با هر شکستی که در تلاش‌های مذبوحانه خود متحمل می‌شوند، به جای عبرت گرفتن، دست به جنایت جدید می‌زنند تا این شکست‌ها را بپوشانند.

حمله آمریکا به مراسم عروسی در سیریک، در استمرار جنایت‌های آنها در میناب و لامرد بود

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی جنایت شب گذشته آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در کوهستک سیریک را در استمرار جنایت‌های آنها در میناب و لامرد برشمرد و افزود: این جنایت به جهانیان نشان می‌دهد دشمنی آمریکای جنایتکار با مقاومت مردم ایران و جاری بودن زندگی در بین آنهاست. مراسم عروسی را هدف قرار می‌دهد تا جریان زندگی را مختل کنند و مردم را ناامید سازند. اما پاسخ مردم ما به این جنایت‌ها، مقاومت بیشتر و حضور پررنگ‌تر در صحنه‌های دفاع از ایران و اسلام و پاسخ نیروهای مسلح ما، تنبیه سخت‌تر دشمنان متجاوز خواهد بود که نمونه‌ای از این گوشمالی را دیشب بلافاصله پس از این جنایت چشیدند.

نیکزاد با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران ذره‌ای در تنبیه این جرثومه‌های فساد تردید و تعلل ندارد، اظهار کرد: هر کسی که همکار و شریک این جنایت‌ها بوده، خاک و سرزمین و امکانات خود را در اختیار آمریکا قرار دهد، به میزان مشارکت خود تنبیه خواهد شد.هر جنایتی از این قبیل جز به متحد شدن ملت بزرگ ایران و وحدت کلمه آنها در مقاومت در برابر دشمن منجر نخواهد شد و همه ملت ایران یک صدا، یک شعار را قوی‌تر و مصمم‌تر سر خواهند داد و آن شعار «مرگ بر آمریکا» است.

در پایان نطق پیش از دستور نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس با سر دادن شعار «مرگ بر آمریکا»، مواضع خود را در قبال سیاست‌های خصمانه آمریکا اعلام کردند.

منبع: ایرنا