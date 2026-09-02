یک کارشناس امنیت سایبری، با اشاره به توسعه چک‌های الکترونیکی گفت: این خدمت که از آبان‌ماه ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شده، به‌تدریج جایگزین چک‌های کاغذی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین پوری کارشناس امنیت سایبری در رادیو اقتصاد با تشریح تفاوت امضای دیجیتال با تصویر یا اسکن امضای فرد اظهار کرد: در فرآیند صدور چک الکترونیکی، پس از احراز هویت صاحب حساب، یک کلید الکترونیکی منحصربه‌فرد با پارامترهای امنیتی برای وی صادر می‌شود.

وی افزود: هرگونه تغییر در اطلاعات چک، حتی تغییر مبلغ، موجب از اعتبار افتادن امضای دیجیتال می‌شود؛ بنابراین امکان دستکاری یا مخدوش کردن چک پس از امضا به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد.

رشد قابل توجه صدور چک‌های الکترونیکی

این کارشناس امنیت سایبری با اشاره به استقبال از چک‌های الکترونیکی گفت: از زمان راه‌اندازی این خدمت تا تیرماه ۱۴۰۵، بیش از ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک الکترونیکی صادر شده است.

به گفته پوری، صدور چک الکترونیکی نسبت به سال گذشته نیز رشد قابل توجهی داشته و این روند نشان‌دهنده افزایش استفاده از خدمات دیجیتال در مبادلات بانکی است.

چک الکترونیکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی

پوری با بیان اینکه قوانین صدور چک الکترونیکی مشابه چک‌های کاغذی است، تصریح کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با درخواست از بانک و پس از انجام استعلام‌های لازم، از این خدمت استفاده کنند.

وی ادامه داد: در فرآیند صدور دسته‌چک نیز ضوابط مربوط به سابقه چک برگشتی و اعتبار فرد همچنان برقرار است و در ابتدا دسته‌چک الکترونیکی ۱۰ برگی در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.

سرعت و سهولت بیشتر در صدور و انتقال

این کارشناس فناوری بانکی، حذف کاغذ، امکان صدور و انتقال دیجیتال، افزایش سرعت فرآیندها و کاهش هزینه‌های نگهداری اسناد را از مهم‌ترین مزایای چک الکترونیکی عنوان کرد.

وی گفت: صادرکننده از طریق اپلیکیشن یا اینترنت‌بانک، مراحل ثبت و صدور چک را انجام می‌دهد و پس از احراز هویت چندمرحله‌ای و ثبت امضای دیجیتال در سامانه‌های مربوط، چک برای ذی‌نفع صادر می‌شود. ذی‌نفع نیز می‌تواند چک را به صورت الکترونیکی دریافت و در صورت نیاز به شخص دیگری منتقل کند.

امنیت چندلایه برای جلوگیری از سوءاستفاده

پوری درباره نگرانی‌های امنیتی در صورت مفقودی یا هک شدن تلفن همراه نیز توضیح داد: فرآیند صدور و امضای چک الکترونیکی در چند لایه امنیتی انجام می‌شود و احراز هویت چندمرحله‌ای، شماره تلفن همراه به نام فرد، سیم‌کارت و تجهیزات مورد استفاده، بخشی از این سازوکار امنیتی هستند.

وی تأکید کرد: امضای دیجیتال به صورت منحصربه‌فرد برای فرد، گوشی و سیم‌کارت تعریف می‌شود و در صورت ایجاد هرگونه تغییر در اطلاعات چک پس از امضا، اعتبار آن از بین خواهد رفت.

پوری در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه هیچ سامانه‌ای را نمی‌توان به‌طور مطلق غیرقابل نفوذ دانست، اما استفاده از احراز هویت چندمرحله‌ای و سازوکارهای رمزنگاری، احتمال جعل و سوءاستفاده از چک‌های الکترونیکی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

برچسب ها: چک الکترونیک ، امنیت سایبری
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