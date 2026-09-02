باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - محمد هادیزاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از اجرای طرح پایش واحدهای شالیکوبی این شهرستان خبر داد و گفت: تمامی شالیکوبیهای فعال موظف به نصب نرخنامه مصوب و رعایت دقیق تعرفههای ابلاغی و ثبت موجودی انبارها در سامانه جامع انبارها هستند و هرگونه دریافت کارمزد غیرقانونی، با برخورد قضائی و پیگرد قانونی مواجه خواهد شد.
او افزود: شهرستان آمل دارای ۱۹۲ شالیکوبی فعال است و در راستای صیانت از حقوق کشاورزان و ایجاد شفافیت در فرایند تبدیل شلتوک، بازرسان این واحد، از ۶۰ مورد از این واحدها بازدید کردند و این کنترلها ادامهدار خواهد بود.
هادی زاده با اشاره به اینکه ثبت اطلاعات این واحدها در سامانه جامع انبارها به دقت مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: در جریان این بازدیدها، میزان وزن شالی و برنج موجود در انبارها کنترل و بر ضرورت درج نرخنامه مصوب در معرض دید عموم تأکید شد.
او افزود: تمامی شالیکوبیها موظف هستند کارمزد دریافتی خود را صرفاً بر اساس نرخهای اعلامشده محاسبه و دریافت کنند و هر گونه تخطی از این تعرفهها، تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی میشود.
هادیزاده در پایان با تأکید بر اینکه شفافیت در زنجیره عرضه محصولات کشاورزی، محور اصلی امنیت غذایی و تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: این پایشها تا پایان فصل برداشت بهصورت مستمر ادامه خواهد یافت تا ضمن تضمین ثبات در شبکه عرضه برنج، بستری امن برای کشاورزان فراهم آید و از هرگونه دریافت مبلغ مازاد بر تعرفه جلوگیری شود.