باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور، در جمع خبرنگاران با اشاره به تداوم اجرای پروژههای عمرانی در کشور گفت: خداوند را شاکریم که در ایامی که کشور درگیر جنگ است و با استکبار جهانی مقابله میکنیم، پروژههای عمرانی کشور در بخشهای مختلف متوقف نشده و به همت دولتمردان، مسئولان نظام و تلاش شبانهروزی همکاران در بخش آب و برق، این پروژهها در حال اجرا هستند.
او افزود: یکی از پروژههایی که بهطور مستمر در حال اجراست، پروژههای آبرسانی به روستاهاست. امروز شاهد بهرهبرداری از طرح آبرسانی به ۶۰ روستا در استان کرمان بودیم که با اجرای آن، این روستاها از آب شرب و بهداشت بهرهمند شدند روز گذشته نیز با حضور وزیر نیرو در استان کرمانشاه، ۶۱ روستا از آب شرب پایدار بهرهمند شدند. این آبرسانیها در قالب برنامه هفتم در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور اظهار کرد: در برنامه هفتم متعهد شدهایم ۱۰ هزار روستا را بهصورت پایدار آبرسانی کنیم. تا امروز که در خدمت هموطنان عزیز هستیم، آبرسانی پایدار به ۵۳۵۳ روستا انجام شده اس.
او با اشاره به برنامه آبرسانی هفتگی به روستاها گفت: قرار ما این بود که هر هفته ۵۰ روستا را بهصورت پایدار آبرسانی کنیم و انشاءالله با برنامهریزی انجامشده در مجموعه صنعت آب و فاضلاب کشور، تا پایان سال تلاش میکنیم ۲۵۰۰ روستایی را که در قالب برنامه هفتم متعهد شدهایم، آبرسانی کنیم و این روند ادامه خواهد داشت.
امینی همچنین با اشاره به طرحهای به بهرهبرداری رسیده در ایام دولت گفت: در این ایام ۳۳ طرح در بخش آب شهری، فاضلاب شهری و روستایی و آبرسانی روستایی به بهرهبرداری رسید مصر هستیم همین اعتبارات محدودی را که در اختیار داریم، با اولویتبندی و در پروژههایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و اثربخشی مناسبی در بخش خدمات آب و فاضلاب دارند، هزینه کنیم تلاش میکنیم به واسطه اعتبارات تزریقشده و پروژههایی که به بهرهبرداری میرسند، سطح کیفیت خدمات را در حوزه بهداشت عمومی و سلامت مردم و همچنین بخش آب و فاضلاب افزایش دهیم.
امینی در پاسخ به پرسشی درباره کیفیت آب در برخی روستاها گفت: یکی از موضوعاتی که پیوسته از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بهعنوان متولی تأمین آب شرب و همچنین دستگاههای بالادستی در حوزه کیفیت، یعنی دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز بهداشت، مورد رصد قرار میگیرد، کیفیت آب است مصر هستیم و تأکید داریم که آب باکیفیت در اختیار مردم قرار گیرد و هیچ نقطهای از کشور از زیر ذرهبین و کنترل میکروسکوپی بخش کنترل کیفی ما خارج نیست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور بیان کرد: در محلهایی که در مقاطعی نگرانیهایی از بابت کیفیت آب ایجاد میشود، همکاران ما ورود پیدا میکنند و در صورت نیاز، نسبت به حذف منبع آبی از شبکه شرب شهر یا روستا، نصب دستگاههایی برای افزایش کیفیت آب و یا اختلاط منابع آبی اقدام میشود تا شاخصهای کیفی به استانداردهای لازم برسد.
امینی با اشاره به تقویت تجهیزات کنترل کیفیت آب گفت: حدود دو ماه پیش آزمایشگاههای کنترل کیفی سیار را به ناوگان کنترل کیفی خود اضافه کردیم که نشاندهنده حساسیت ما نسبت به موضوع کیفیت آب است و در این خصوص دقت لازم را خواهیم داشت.
او درخصوص موضوع مطرحشده درباره کیفیت آب در یکی از مناطق استان کرمان نیز گفت: حتماً بعد از این جلسه موضوع را با همکارانم در آب و فاضلاب استان کرمان پیگیری خواهیم کرد و برای رفع دغدغه اقدام میکنیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور درباره میزان برخورداری مردم از آب شرب گفت: در بخش شهری حدود ۹۹.۹ درصد از جمعیت تحت پوشش خدمات آب شرب قرار دارند و در بخش روستایی این میزان حدود ۸۷ درصد است بر اساس برنامهریزی انجامشده، در انتهای برنامه هفتم، میزان برخورداری در بخش روستایی را از ۸۷ درصد به ۹۲ درصد خواهیم رساند.
او افزود: کاهش بارشها و در حقیقت افت آبخوانها تأثیر مستقیمی بر کیفیت آب زیرزمینی دارد، اما برنامهریزی وزارت نیرو این است که بهصورت مستمر هم در حوزه کمی و هم کیفی، منابع آب را رصد و پایش کند بهخصوص در استانهای خراسان رضوی، فارس، اصفهان، مرکزی و یزد افت آبخوانها را داریم و این افت آبخوانها میتواند موجب افت کیفیت آب شود برای این مناطق با برنامهریزی انجامشده تلاش خواهیم کرد با جایگزین کردن منابع آبی دیگر، اعم از آب زیرزمینی، آب سطحی یا آب دریا، کیفیت آب را بهصورت تضمینی در اختیار مردم قرار دهیم تا نگرانی از بابت کیفیت آب شرب نداشته باشند.