باشگاه خبرنگاران جوان - سلیمان عباسی مدیرکل درمان ستاد مبارزه در افتتاحیه سومین کنگره بین‌المللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتار‌های پرخطر، اعتیاد را تهدیدی فراتر از سلامت فردی دانست و گفت: این پدیده می‌تواند بنیان خانواده، سرمایه انسانی و سلامت عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری با اشاره به ابعاد گسترده پیامد‌های اعتیاد، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی این آسیب را سالانه حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و خواستار بازنگری در سیاست‌های پیشگیری، درمان و حمایت از افراد بهبودیافته شد.

وی با اشاره به ورود ۳۰۹ نوع ماده مخدر و روان‌گردان جدید به بازار، گسترش این مواد را خطری جدی برای نوجوانان و جوانان عنوان کرد.

عباسی همچنین درباره وضعیت مصرف دخانیات در میان دانش‌آموزان اظهار داشت: از جمعیت ۱۶ میلیونی دانش‌آموزان کشور، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد سابقه مصرف دخانیات دارند و نزدیک به ۵ درصد از این جمعیت در معرض حرکت به سمت مصرف مواد مخدر قرار گرفته‌اند.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به مشکلات موجود در اجرای برنامه کاهش سالانه یک درصدی اعتیاد، بر ضرورت بازنگری در ساختار و شیوه اجرای این طرح تأکید کرد و گفت: ادامه برنامه‌های موجود بدون اصلاح نقاط ضعف، نمی‌تواند پاسخگوی شرایط جدید حوزه اعتیاد باشد.

وی درمان اعتیاد را نیازمند رویکردی جامع دانست و افزود: مداخلات درمانی نباید تنها بر مصرف دارو متمرکز باشد، بلکه خدمات روان‌درمانی، رفتاردرمانی، مددکاری اجتماعی، خانواده‌درمانی، هنردرمانی و کاردرمانی نیز باید در روند درمان مورد توجه قرار گیرد.

عباسی همچنین مراقبت‌های بعد از درمان را بخش مهمی از فرآیند بهبودی عنوان کرد و گفت: حمایت از افراد بهبودیافته باید پس از پایان دوره درمان نیز ادامه پیدا کند و موضوعاتی مانند اشتغال، توانمندسازی و بازگشت به جامعه، دست‌کم برای سه سال و از طریق مدیریت مستمر پرونده دنبال شود.

وی استفاده از دارو‌های تزریقی جدید و طولانی‌اثر را یکی از ظرفیت‌های نوین درمان اعتیاد دانست و اظهار داشت: برخی از این دارو‌ها قابلیت اثرگذاری سه تا شش ماهه دارند و می‌توانند به کاهش قابل توجه میل به مصرف مواد و رفتار‌های پرخطر کمک کنند.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره طرح کشت کنترل‌شده خشخاش نیز توضیح داد: اجرای این طرح با هدف تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دارو‌های مسکن و دارو‌های حاوی مواد مخدر پزشکی انجام می‌شود و تحت نظارت مشترک ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی قرار خواهد داشت.

وی تأکید کرد مواد خام حاصل از این کشت وارد چرخه غیرپزشکی نخواهد شد و استفاده از آن در چارچوب فرآیند‌های صنعتی و دارویی انجام می‌گیرد.

عباسی در ادامه، اصلاح قوانین و استفاده از توان علمی دانشگاه‌ها و نخبگان را از اولویت‌های حوزه مبارزه با اعتیاد برشمرد و گفت: بهره‌گیری از دانش تخصصی و ظرفیت پژوهشی کشور می‌تواند به اصلاح سیاست‌ها و ارتقای روش‌های پیشگیری و درمان کمک کند.

سومین کنگره بین‌المللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتار‌های پرخطر به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در حال برگزاری است.