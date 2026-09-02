باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مسعود گودرزی در جمع اصحاب رسانه، اظهار کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در اطلاع‌رسانی شفاف و تبیین واقعیت‌ها دارند و این مسئولیت ارزشمند، گاه با دشواری‌ها و هزینه‌هایی نیز همراه است.

او با اشاره به اهمیت فعالیت رسانه‌ها افزود: صداقت، شجاعت و تلاش خبرنگاران در انعکاس واقعیت‌ها و مسائل جامعه، مصداقی از جهاد تبیین است و باید از همه فعالان رسانه‌ای که در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه مسائل اقتصادی، فعالیت می‌کنند، قدردانی کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس همچنین از تلاش‌های مجموعه روابط عمومی استانداری و صداوسیمای مرکز فارس در اطلاع‌رسانی و انعکاس فعالیت‌های مدیریتی و اجرایی استان تقدیر کرد.

گودرزی با بیان اینکه مسائل اقتصادی در سال‌های اخیر همواره از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور بوده است، گفت: نام‌گذاری‌های سال‌های اخیر نیز عمدتاً بر محور موضوعات اقتصادی، تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه متمرکز بوده و این مسئله اهمیت توجه جدی به این حوزه را نشان می‌دهد.

او با اشاره به شرایط دشوار کشور اظهار کرد: در چنین شرایطی، توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و اقتدار کشور بیش از گذشته نمایان شد و مردم ایران بار دیگر نقش مهم خود را در حفظ انسجام، همبستگی و پایداری کشور نشان دادند.

گودرزی ادامه داد: تجربه این شرایط نشان داد که فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و خدماتی کشور متوقف نشده است. در مقاطعی که شرایط دشواری بر کشور حاکم بود، واحد‌های تولیدی فعال بودند، بازار فعالیت خود را ادامه داد و تأمین کالا‌های مورد نیاز مردم نیز با تلاش مسئولان و همراهی مردم دنبال شد.

او با قدردانی از مدیریت استان فارس در این شرایط گفت: استاندار فارس در تمام مقاطع با جدیت و به‌صورت شبانه‌روزی پیگیر امور استان بوده و در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه مسائل اقتصادی و حمایت از واحد‌های تولیدی و سرمایه‌گذاران، نقش مؤثری ایفا کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس افزود: در شرایطی که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در کشور‌های مختلف در زمان بروز بحران و نااطمینانی کاهش پیدا می‌کند، در فارس روند توسعه و سرمایه‌گذاری ادامه داشته است.

گودرزی با اشاره به عملکرد استان در هفته دولت گفت: در نیمه نخست سال و همزمان با هفته دولت، پروژه‌های متعددی در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی به بهره‌برداری رسید که بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این طرح‌ها از محل آورده و مشارکت مردم و بخش خصوصی بوده است.

او اظهار کرد: در مجموع، پروژه‌های سرمایه‌گذاری قابل توجهی با ارزشی در حدود ۳۰ همت در استان به بهره‌برداری رسیده یا افتتاح شده است و این پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری‌های محقق‌شده و طرح‌های به مرحله بهره‌برداری رسیده هستند، نه صرفاً وعده‌هایی برای سرمایه‌گذاری در آینده.

معاون اقتصادی استانداری فارس افزود: بهره‌برداری از این طرح‌ها زمینه اشتغال بیش از سه هزار نفر را فراهم می‌کند و نشان می‌دهد که با وجود همه محدودیت‌ها، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از تلاش و سرمایه‌گذاری دست نکشیده‌اند.

گودرزی با قدردانی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی گفت: دستگاه‌های اجرایی استان نیز تلاش کرده‌اند در حوزه‌هایی همچون مالیات، گمرک و تسهیلات بانکی، موانع پیش روی سرمایه‌گذاران را کاهش دهند و نقش تسهیل‌گر داشته باشند.

او افزود: سیاست استان بر این است که در کنار سرمایه‌گذاران قرار گیرد و فرآیند سرمایه‌گذاری را تسهیل کند. توسعه سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریتی فارس است و تلاش می‌شود با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، زمینه رونق بیشتر اقتصادی فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به برنامه‌های آینده استان اظهار کرد: بسته‌های متعددی برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف آماده شده است و در نمایشگاه اکسپوی پیش‌رو، حدود ۲۳۰ فرصت سرمایه‌گذاری و نزدیک به ۷۰ مجوز سرمایه‌گذاری برای معرفی به سرمایه‌گذاران ارائه خواهد شد.

او افزود: این تعداد ممکن است تا زمان برگزاری نمایشگاه افزایش یابد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی استان به‌صورت جامع‌تر در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار گیرد.

گودرزی همچنین از برنامه‌ریزی برای احیای واحد‌های راکد و نیمه‌فعال خبر داد و گفت: بخشی از واحد‌های راکد استان با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی احیا شده‌اند و پیگیری برای فعال‌سازی سایر واحد‌ها نیز ادامه دارد.

او با اشاره به پروژه‌های بزرگ و کلان استان افزود: مگاپروژه‌ها و طرح‌های بزرگی که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بیش از یک یا ۲ همت هستند نیز در دستور کار قرار دارند و برای احیا و تکمیل آنها برنامه‌ریزی شده است.

معاون اقتصادی استاندار فارس، بخش معدن را یکی از حوزه‌های فعال استان دانست و اظهار کرد: با وجود اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن در شرایط بحرانی معمولاً کاهش می‌یابد، امسال ۳۵ پروژه معدنی و صنعتی در فارس به بهره‌برداری رسیده است.

گودرزی ادامه داد: در بخش گردشگری نیز، با توجه به ابلاغ سند توسعه گردشگری استان فارس، سرمایه‌گذاری‌ها ادامه داشته و حدود ۶ پروژه گردشگری با سرمایه‌گذاری نزدیک به ۱۰ همت به بهره‌برداری رسیده است.

او همچنین به اجرای پروژه‌های بزرگ در مناطق ویژه اقتصادی استان و بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: در بخش کشاورزی نیز پروژه‌هایی با حجم سرمایه‌گذاری قابل توجه در حال اجرا و بهره‌برداری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام اظهار کرد: برای تأمین مالی و تکمیل پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا، جلسات متعددی با بانک‌ها برگزار شده و توافق‌های مناسبی برای تأمین منابع مالی برخی از این طرح‌ها صورت گرفته است.

گودرزی گفت: پیگیری مشارکت بانک‌های خصوصی در تأمین مالی پروژه‌های استان نیز ادامه دارد و انتظار می‌رود با اجرای این طرح‌ها، علاوه بر افزایش حجم سرمایه‌گذاری، نسبت منابع و مصارف بانکی استان نیز بهبود پیدا کند.

او افزود: بخشی از این پروژه‌ها برای طرح در سفر آینده رئیس‌جمهور به استان فارس نیز در حال آماده‌سازی است.

معاون اقتصادی استانداری فارس در پایان با قدردانی دوباره از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای گفت: رسانه‌های استان فارس در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند مسائل و دغدغه‌های اصلی استان را مورد توجه قرار دهند و از پرداختن به حواشی غیرضروری پرهیز کنند.

گودرزی اظهار کرد: انتقال دقیق مسائل، مشکلات و مطالبات مردم از سوی رسانه‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر مدیران و مسئولان کمک کند و توسعه استان و کشور با همراهی مردم، فعالان اقتصادی، مدیران اجرایی و اصحاب رسانه با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

او از همه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای خواست همچنان با نگاه مسئولانه، واقع‌بینانه و مطالبه‌گرانه، مسائل و ظرفیت‌های استان فارس را منعکس کنند تا مسیر توسعه و پیشرفت استان با مشارکت و هم‌افزایی بیشتر ادامه یابد.

ظرفیت انرژی خورشیدی استان تا پایان سال به ۹۰۰ مگاوات می‌رسد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: دولت با وجود شرایط دشوار، رفع ناترازی انرژی را با جدیت دنبال کرده و ظرفیت تولید انرژی خورشیدی فارس که اکنون حدود ۳۰۰ مگاوات است، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۹۰۰ مگاوات برسد.

او با اشاره به ضرورت تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی، اظهار کرد: یکی از چالش‌های مهم کشور، ناترازی در حوزه انرژی است و رفع این مسئله نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید است.

گودرزی افزود: دولت از ابتدای فعالیت خود، با وجود دشواری‌های متعدد، اهتمام ویژه‌ای برای رفع ناترازی انرژی داشته و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ادامه داد: حدود پنج هزار مگاوات ظرفیت جدید انرژی خورشیدی وارد مدار شده که سهم استان فارس از این میزان حدود ۳۰۰ مگاوات است.

گودرزی با بیان اینکه روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در فارس شتاب گرفته است، گفت: امیدواریم ظرفیت فعلی ۳۰۰ مگاواتی استان تا پایان سال به ۹۰۰ مگاوات برسد که بیانگر رشد قابل توجه سرمایه‌گذاری و توسعه در این بخش خواهد بود.

یک واحد صنعتی بزرگ، به اندازه واحد‌های احیاشده سال گذشته اشتغال ایجاد می‌کند

او در ادامه با اشاره به برنامه احیای واحد‌های راکد در استان فارس اظهار کرد: حدود یک‌هزار و ۴۵۰ واحد راکد در استان شناسایی شده و در سال گذشته ۹۱ واحد احیا شد که زمینه ایجاد حدود ۹۸۰ فرصت شغلی را فراهم کرد.

معاون اقتصادی استاندار فارس افزود: در کنار احیای واحد‌های کوچک، با تأکید استاندار فارس، فعال‌سازی پروژه‌های بزرگ و مگاپروژه‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

گودرزی گفت: یکی از واحد‌های بزرگ در دست پیگیری، بر اساس برنامه اجرایی ارائه‌شده، ظرفیت ایجاد یک‌هزار شغل را دارد و اشتغال‌زایی این واحد به‌تنهایی تقریباً معادل مجموع اشتغال ایجادشده از طریق احیای واحد‌های راکد در سال گذشته خواهد بود.

اکسپو؛ فرصتی برای مذاکره و تبدیل تفاهم‌نامه به قرارداد

او با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه اکسپو، اظهار کرد: نباید از نمایشگاه صرفاً انتظار انعقاد فوری قرارداد داشت؛ اکسپو در درجه نخست فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها، مذاکره، رایزنی و ایجاد ارتباط میان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است.

گودرزی افزود: تفاهم‌نامه، مرحله نخست همکاری است و باید با پیگیری، مذاکره و تعامل، به قرارداد و در نهایت به یک فعالیت اقتصادی و منفعت واقعی برای استان تبدیل شود.

او به تجربه سفر اقتصادی هیئت فارس به ازبکستان اشاره کرد و گفت: این سفر به دعوت طرف ازبکستانی انجام شد و پس از آن، یک هیئت اقتصادی از این کشور در رویداد‌های اقتصادی فارس حضور یافت.

معاون اقتصادی استانداری فارس ادامه داد: این تعاملات زمینه انجام برخی همکاری‌ها و توافق‌ها، از جمله در حوزه علوم پزشکی، را فراهم کرد و نشان داد ارتباطات اقتصادی و بین‌المللی نیازمند تداوم و پیگیری است.

گودرزی با اشاره به برگزاری اکسپوی سال گذشته گفت: در آغاز، برخی معتقد بودند به دلیل محدودیت زمان و دشواری‌های موجود، امکان برگزاری موفق این رویداد فراهم نیست، اما با وجود امکانات و زمان محدود، این نمایشگاه برگزار شد و بازخورد‌های مثبتی نیز به همراه داشت.

او افزود: بخشی از تفاهم‌ها و ارتباطات ایجادشده در رویداد‌های گذشته، به فعالیت‌های اقتصادی منجر شد و همکاری‌هایی با کشور‌هایی از جمله عراق و عمان نیز دنبال شد.

۲۳۰ فرصت سرمایه‌گذاری فارس در اکسپو ارائه می‌شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با بیان اینکه اکسپوی امسال با جدیت بیشتری دنبال می‌شود، اظهار کرد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مجوز‌های بی‌نام برای ارائه به سرمایه‌گذاران در این رویداد آماده شده است.

گودرزی گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند مهمانان و سرمایه‌گذاران حاضر در این رویداد را پس از ورود، شناسایی و برای مذاکره و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کنند.

او افزود: میزان جذب سرمایه‌گذاری از اکسپو، تنها به برگزاری نمایشگاه محدود نمی‌شود و به فعالیت‌های پیش از رویداد، جذابیت بسته‌های سرمایه‌گذاری و توانایی دستگاه‌ها در اقناع سرمایه‌گذاران بستگی دارد.

معاون اقتصادی استانداری فارس ادامه داد: تمرکز اصلی استان بر معرفی زنجیره‌های ارزش و پروژه‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری است و تلاش می‌شود در جریان برگزاری این رویداد، زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران در پروژه‌های اقتصادی استان فراهم شود.

تسهیل فرآیند‌های ارزی و گمرکی برای سرمایه‌گذاران

گودرزی با اشاره به مشوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: بخشی از مشوق‌ها مربوط به مناطق ویژه اقتصادی و شامل تسهیلات مالیاتی و گمرکی است و بخش دیگری نیز در سرزمین اصلی برای تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران دنبال می‌شود.

او، یکی از مهم‌ترین اقدامات را تسهیل فرآیند‌های مربوط به تأمین و انتقال ارز عنوان کرد و افزود: فرآیند‌های ارزی نسبت به گذشته روان‌تر شده و سرمایه‌گذاران می‌توانند با سهولت بیشتری مراحل قانونی مربوط به تأمین ارز را طی کنند.

معاون اقتصادی استانداری فارس اظهار کرد: همچنین در حوزه گمرکی و واردات نیز فرآیند‌ها تسهیل شده و سرعت ترخیص کالا افزایش یافته است.

گودرزی افزود: حتی در حوزه کالا‌های سرمایه‌ای نیز شرایطی فراهم شده تا بخشی از فرآیند ترخیص با اخذ تعهد انجام شود و از رسوب کالا در گمرکات جلوگیری شود.

پیگیری ایجاد منطقه آزاد گردشگری در شیراز

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت مناطق آزاد گفت: منطقه آزاد باید در خدمت تولید و توسعه صادرات باشد و نباید به محلی صرفاً برای واردات تبدیل شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس افزود: در کنار پیگیری برای ایجاد منطقه آزاد صنعتی و تجاری، مطالعات و بررسی‌های کارشناسی برای معرفی بخشی از شیراز به‌عنوان منطقه آزاد گردشگری نیز در حال انجام است.

گودرزی اظهار کرد: استان فارس از ظرفیت‌های گسترده گردشگری برخوردار است و در شهرستان شیراز نیز ظرفیت‌های متعدد گردشگری وجود دارد.

او افزود: پیشنهاد منطقه آزاد گردشگری، بر اساس بررسی‌های کارشناسی در حال پیگیری است و پس از طی مراحل قانونی و ارائه مستندات به دبیرخانه مربوطه، می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌های توسعه گردشگری و اقتصادی استان مطرح شود.

حرکت فارس به سمت نظارت هوشمند بر بازار

معاون اقتصادی استانداری فارس با اشاره به نظارت بر بازار اظهار کرد: سیاست استان حرکت به سمت نظارت هوشمند و دیجیتال است؛ زیرا نظارت صرفاً انسان‌محور، گسترده و دشوار بوده و نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی حجم فعالیت‌های اقتصادی باشد.

گودرزی گفت: سامانه‌های مختلفی از جمله سامانه جامع انبار‌ها و سامانه‌های مرتبط با فروش و پایانه‌های فروشگاهی، می‌توانند با اتصال اطلاعات، مسیر حرکت کالا از انبار تا بازار را رصد کنند.

او افزود: با تجمیع و تحلیل اطلاعات سامانه‌ها، امکان شناسایی دقیق‌تر تخلفات و بررسی قیمت‌ها فراهم می‌شود و نظارت بر بازار می‌تواند هدفمندتر و مؤثرتر باشد.

معاون اقتصادی استانداری فارس ادامه داد: در کنار نظارت هوشمند، دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اصناف و بسیج اصناف نیز وظیفه نظارت بر بازار را بر عهده دارند.

گودرزی گفت: در صورت مشاهده تخلف، بخشی از موارد در همان صنف رسیدگی می‌شود و در صورت نیاز به تشکیل پرونده، موضوع به تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.

او با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده افزود: استان فارس در یکی از ارزیابی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه نظارت بر بازار، رتبه نخست را با فاصله نسبت به سایر استان‌ها کسب کرده است.

گرانی با گران‌فروشی متفاوت است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده درباره افزایش قیمت کالاها، گفت: باید میان گرانی ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و گران‌فروشی تفاوت قائل شد.

گودرزی افزود: افزایش هزینه مواد اولیه، حمل‌ونقل و سایر عوامل تولید می‌تواند بر قیمت تمام‌شده کالا تأثیر بگذارد و در نهایت به افزایش قیمت محصول منجر شود.

او اظهار کرد: با این حال، دستگاه‌های نظارتی موظف هستند به‌ویژه درباره کالا‌هایی که همچنان از حمایت‌های ارزی برخوردارند، بر رعایت قیمت‌های مصوب نظارت کنند.

معاون اقتصادی استانداری فارس در واکنش به دغدغه‌های مطرح‌شده درباره افزایش قیمت محصولات لبنی گفت: افزایش‌های مقطعی قیمت در برخی کالا‌ها قابل مشاهده است و این موضوع به وابستگی زنجیره تولید به عوامل مختلف و افزایش هزینه‌های تولید ارتباط دارد.

گودرزی افزود: دولت در برخی حوزه‌ها برای حمایت از اقشار مختلف و تأمین کالا‌های اساسی، مداخلات و تنظیم‌گری‌هایی انجام می‌دهد و در مواردی نیز قیمت‌گذاری با توجه به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی صورت می‌گیرد.

او تأکید کرد: نظارت بر بازار و جلوگیری از گران‌فروشی همچنان ادامه دارد و دستگاه‌های مسئول باید ضمن توجه به واقعیت‌های اقتصادی، از حقوق مصرف‌کنندگان نیز حفاظت کنند.

رسانه‌ها در نظارت مردمی نقش مهمی دارند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها گفت: ظرفیت دستگاه‌های نظارتی محدود است و رسانه‌ها و مردم می‌توانند در قالب نظارت مردمی، نقش مهمی در انعکاس مشکلات و تخلفات احتمالی داشته باشند.

گودرزی افزود: بار‌ها مواردی که از سوی خبرنگاران و رسانه‌ها مطرح شده، مورد پیگیری دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است و مدیران استان نیز باید تعامل و ارتباط خود را با رسانه‌ها تقویت کنند.

او تأکید کرد: انعکاس مسائل و مشکلات مردم از سوی اصحاب رسانه می‌تواند به شناسایی سریع‌تر چالش‌ها و بهبود روند نظارت و تصمیم‌گیری در استان کمک کند.

گودرزی گفت: پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده در بخش‌های مختلفی فعالیت دارند و آنچه پیش‌تر درباره آن توضیح دادم، مربوط به برش حوزه‌های اقتصادی بود. البته در برخی موارد میان حوزه‌ها تداخل‌هایی نیز وجود دارد؛ برای مثال، در بخش راهداری و حمل‌ونقل ممکن است در نگاه نخست تصور شود که فعالیت‌ها صرفاً عمرانی هستند، اما گاهی این پروژه‌ها در قالب سرمایه‌گذاری نیز تعریف می‌شوند.

او افزود: با این حال، بخش عمده پروژه‌های مورد اشاره در حوزه‌های اقتصادی متمرکز بوده و عمدتاً شامل بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی، صنایع دانش‌بنیان و همچنین میراث فرهنگی و گردشگری است. پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری نیز بیشتر در بخش ارائه خدمات تعریف می‌شوند.

گودرزی درباره آمار اشتغال نیز اظهار کرد: آماری که ارائه شد، بر اساس همین حوزه‌ها محاسبه شده است و اگر آمار سایر حوزه‌ها نیز به آن اضافه شود، قطعاً رقم اشتغال از میزان اعلام‌شده بیشتر خواهد شد.

او در پاسخ به پرسشی درباره بیمه بیکاری گفت: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که گاهی مسائل را بر مبنای شرایط عادی بررسی می‌کنیم، در حالی که امروز کشور در شرایط عادی قرار ندارد و با شرایط سخت و جنگ اقتصادی مواجه است.

گودرزی افزود: باید توجه داشته باشیم که حتی در بسیاری از کشور‌های دنیا، شرایط جنگی تأثیرات جدی بر اقتصاد و بازار دارد. برای نمونه، روسیه با وجود آنکه خود را یک قدرت بزرگ می‌داند، در جریان جنگ با اوکراین و اعمال تحریم‌های گسترده از سوی کشور‌های غربی، با فشار‌های جدی اقتصادی و مشکلاتی در تأمین کالا مواجه شد.

او ادامه داد: بنابراین، شرایط کنونی باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی کشور ارزیابی شود. درست است که بر اساس آمار، برخی شاخص‌ها از ۲۷ درصد به ۲۶ درصد تغییر کرده‌اند، اما باید دید واحد‌های تولیدی و اقتصادی در چه شرایطی فعالیت می‌کنند.

گودرزی با اشاره به مشکلات برخی واحد‌های تولیدی اظهار کرد: همه شاهد بوده‌ایم که برخی واحد‌ها با مشکلات تولید و تأمین منابع مواجه بوده‌اند. تعدادی از این واحد‌ها در آستانه راه‌اندازی قرار دارند و برخی دیگر ناچار به توقف یا کاهش تولید شدند.

او افزود: با وجود این شرایط، بسیاری از واحد‌های تولیدی تلاش کردند نیروی انسانی خود را حفظ کنند. حتی برخی واحد‌ها که ناچار به توقف تولید شدند، کارکنان خود را تعدیل نکردند.

گودرزی خاطرنشان کرد: این اقدام صاحبان واحد‌های تولیدی، نوعی ایثار و مسئولیت‌پذیری بود. آنان با وجود شرایط سخت اقتصادی، تلاش کردند نیرو‌های خود را حفظ کنند و این موضوع نشان‌دهنده فرهنگ ارزشمند و مسئولیت اجتماعی در میان فعالان اقتصادی است.

او در پایان تأکید کرد: بدون تردید شرایط اقتصادی امروز، شرایطی سخت و ویژه است و باید در تحلیل آمار‌ها و ارزیابی عملکرد بخش‌های مختلف، این واقعیت‌ها را مدنظر قرار داد.