باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پنل یافتههای جدید در حوزه اعتیادهای رفتاری، نسبت به کاهش سن گرایش افراد به قمار اینترنتی در کشور هشدار داد و این روند را یکی از آسیبهای رو به گسترش اجتماعی عنوان کرد.
دکتر رابرت فرنام در سومین کنگره بینالمللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر در یزد، اختلال قمار را از نظر میزان بار بیماری قابل مقایسه با اختلالات مهم اضطرابی و اختلالات عاطفی دانست.
وی با اشاره به تغییر شیوه دسترسی به قمار گفت: گسترش بسترهای اینترنتی باعث شده سن آغاز این رفتار به حدود ۱۵ سال کاهش پیدا کند. بر اساس اظهارات او، جوانان ۱۸ تا ۳۰ ساله بیشترین سهم را در میان افرادی دارند که برای درمان اختلال قمار مراجعه میکنند.
فرنام همچنین با اشاره به اطلاعات حاصل از بررسی تراکنشهای مالی، تعداد کاربران فعال در بسترهای قمار آنلاین کشور را دستکم ۷۰ هزار نفر اعلام کرد. به گفته وی، فعالیت سایتها و پلتفرمهای شرطبندی گردش مالی قابل توجهی ایجاد میکند و در کنار آن، خسارتهای اقتصادی سنگینی به کاربران وارد میشود.
این استاد دانشگاه درباره ارتباط بازیهای ویدیویی رقابتی با شرطبندی آنلاین نیز هشدار داد و گفت افرادی که در این نوع بازیها فعالیت دارند، ممکن است تا چهار برابر بیشتر در معرض گرایش به شرطبندی اینترنتی قرار بگیرند.
وی از افت محسوس عملکرد تحصیلی، بروز افسردگی پس از زیانهای مالی و همزمانی اختلال قمار با مصرف مواد به عنوان برخی پیامدهای مهم این آسیب نام برد.
فرنام، درمان شناختی ـ رفتاری با تمرکز بر شناسایی و اصلاح باورها و خطاهای فکری مرتبط با قمار را از مهمترین رویکردهای درمانی این اختلال دانست و بر آموزش تخصصی رواندرمانگران و پژوهشگران حوزه اعتیاد تأکید کرد.
به گفته وی، برگزاری دورهها و کارگاههای تخصصی در سطح کشور میتواند به افزایش توانمندی متخصصان برای شناسایی و درمان اختلالات اعتیادی غیرمرتبط با مصرف مواد کمک کند.
سومین کنگره بینالمللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر در دانشگاه علوم پزشکی یزد در حال برگزاری است.