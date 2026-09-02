مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران اعلام کرد: تعرفه صدور گواهی معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین در سال جاری از تاریخ ۷ مرداد ماه سال جاری توسط دولت ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی رضازاده در خصوص تعرفه خدمات معاینه فنی که به اشتباه در برخی رسانه‌ها منتشر شد، اظهار کرد: مبلغ منتشرشده در رسانه‌ها، مربوط به پذیرش اول خودروهای سبک بنزینی و موتورسیکلت، بدون احتساب هزینه‌های مرتبط با سامانه سیمفا شامل نگهداری، پشتیبانی، امنیت شبکه، ارسال پیامک اطلاع‌رسانی و سایر خدمات مشابه اعلام شده است. این هزینه‌ متعلق به دستگاه دارای مسئولیت در این حوزه بوده و مالیات بر ارزش افزوده آن نیز جداگانه محاسبه می‌گردد. بر اساس ابلاغ دولت، این مبالغ باید به نرخ اصلی خدمات معاینه فنی اضافه شود.

رضازاده با اشاره به تغییر قیمت معاینه فنی بر اساس وزن و نوع معاینه (عادی یا برتر) در خودروها، افزود: خودروهای سبک تا ۱۴۰۰ کیلوگرم برای معاینه فنی عادی مبلغ ۵ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۹۸۵ ریال، برای معاینه فنی برتر ۵ میلیون و ۸۰۱ هزار و ۴۸۵ ریال، برای خودروهای سبک بالای ۱۴۰۰ کیلوگرم برای معاینه فنی عادی ۶ میلیون، ۲۰۷ هزار و ۴۸۵ ریال و برای معاینه فنی برتر ۶ میلیون و ۵۱۱ هزار و ۹۸۵ ریال است.

وی در پایان تأکید کرد: تعرفه خدمات معاینه فنی صرفاً توسط دولت تعیین می‌شود و تمامی مبالغ به‌صورت سیستمی در سامانه سیمفا تعریف شده و اپراتورها هیچگونه اختیاری در تغییر آن ندارند.

منبع: ستاد معاینه فنی خودروهای تهران