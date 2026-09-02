باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تا انتهای تابستان ۱۷ پروژه در بخش تصفیه‌خانه آب و فاضلاب آماده بهره‌برداری می‌کنیم؛ همچنین ۶ پروژه را تا پایان پاییز به بهره‌برداری می‌رسانیم و تا انتهای فصل تابستان نیز ۱۲ پروژه را اجرایی خواهیم کرد.

او افزود: از مجموع این پروژه‌ها، ۲۹ پروژه در بخش فاضلاب است که با ظرفیت ۹۰۱ هزار مترمکعب در شبانه‌روز، برای جمعیتی بالغ بر ۵ میلیون و ۶۳۲ هزار نفر اجرا می‌شود و اعتباری حدود ۵ هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است.

امینی ادامه داد: همچنین ۶ پروژه در بخش آب با ظرفیت ۱۲۲ هزار مترمکعب در شبانه‌روز، برای جمعیتی بالغ بر ۶۱۴ هزار نفر و با اعتباری حدود هزار و ۵۰ میلیارد تومان اجرا خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور تصریح کرد: در سه ماهه دوم، ۱۷ پروژه، در سه ماهه سوم ۶ پروژه و در سه ماهه چهارم نیز ۱۲ پروژه آب و فاضلاب در شهر‌ها و روستا‌ها را به بهره‌برداری می‌رسانیم که این پروژه‌ها جدا از پروژه‌های روستاهاست.

او در ادامه در خصوص آب‌شیرین‌کن‌ها گفت: بخشی از پروژه‌های اشاره‌شده، پروژه‌های آب‌شیرین‌کن است که به‌خصوص در استان‌های ساحلی بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان اجرا می‌شود.