باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیهای از مردم دعوت کرد در یکصدوهشتادوششمین حضور تجمع سراسری شبانه، جنایت جنگی آمریکا در حمله به سیریک در هرمزگان را محکوم کنند.
متن بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:
«تجاوز وحشیانه و آشکار ایالات متحده آمریکا به حریم سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و هدف قرار دادن جشن عروسی در منزل مسکونی در بندر کوهستکِ شهرستان سیریک، بار دیگر پرده از منطق ساختاری سلطه جهانی برداشت که علیرغم همه ادعاهای فریبکارانه درباره پایبندی به قواعد انسانی و حقوق بینالملل، همچنان منطق سلطه، جنگافروزی، کودککشی و خشونت سازمانیافته علیه غیرنظامیان را ابزار تثبیت هژمونی و مبنای رفتار راهبردی خود میداند. این جنایت که به شهادت شماری از هموطنان بیگناه و مجروح شدن دهها زن، مرد و کودک انجامید، نقض فاحش حاکمیت ملی، اصول بنیادین حقوق بشردوستانه و تمامی هنجارهای شناختهشده جهانی است و تجلی عریان جنایت علیه بشریت است و مسئولیت کامل پیامدهای خونین آن بر عهده دولت ایالات متحده آمریکا خواهد بود.
این یورش سازمانیافته و وحشیانه که در زنجیره تجاوزات امپریالیستی به میناب، لامرد، قشم و دیگر نقاط طراحیشده و با نقاب و برچسبهای فریبنده «اهداف نظامی» پوشانده شده است، بیانگر استیصال ساختاری امپراتوری دروغ در تحقق اهداف راهبردی و ناتوانی او در شکستن اراده مقاومت است. تجربه همه رویاروییهای ضداستعماری، ضدامپریالیستی و ضداستکباری گذشته نشان داده که هرگونه خطای محاسباتی و جنایت علیه غیرنظامیان، نهتنها انسجام ملی را مستحکمتر میسازد، بلکه اراده ملت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را برای دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور راسختر میکند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن محکومیت شدید این جنایت جنگی و بربریت آشکار آمریکا، حمایت قاطع و همهجانبه خود را از نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران بهعنوان بازوی مقاومت اعلام میدارد و اطمینان دارد فرزندان غیور ملت، در چارچوب تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، پاسخی قاطع، هوشمندانه، متناسب و پشیمانکننده به این تجاوز خواهند داد که هزینه هرگونه تعرض به ایران اسلامی را برای دشمنان بهگونهای غیرقابل محاسبه افزایش خواهد داد.
در همین راستا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ملت بصیر، مقاوم و آزادیخواه ایران اسلامی دعوت میکند امشب در یکصد و هشتادو ششمین حضور حماسی، پرشور و یکپارچه در تجمعات سراسری شبانه، ضمن اعلام انزجار از این جنایت بزدلانه و سکوت مجامع بینالمللی، حمایت تمامعیار خود را از رزمندگان اسلام و آرمانهای والای عدالتخواهانه انقلاب و مقاومت به نمایش بگذارند.»