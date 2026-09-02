اردوغان پس از دیدار با پوتین در بیشکک، اعلام کرد آنکارا آماده است برای پایان مسالمت‌آمیز جنگ روسیه و اوکراین هر اقدامی را که در توان دارد انجام دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، امروز چهارشنبه اعلام کرد که در جریان مذاکرات روز سه‌شنبه خود با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در بیشکک، آمادگی خود را برای کمک به دستیابی به صلح در اوکراین اعلام کرده است.

اردوغان در هواپیمای خود که از بیشکک بازمی‌گشت به خبرنگاران ادعا کرد: «ترکیه نقش مهمی در حل و فصل مسالمت‌آمیز درگیری‌ها در منطقه ما ایفا می‌کند و به ویژه، ما و آقای پوتین امیدواریم که جنگ بین روسیه و اوکراین هر چه زودتر به طور مسالمت‌آمیز پایان یابد.»

اردوغان ادامه داد: ما می‌خواهیم روند صلح بین دو کشور به سرعت آغاز شود تا ثبات در منطقه حاکم شود. ما به آقای پوتین اطمینان داده‌ایم که آماده‌ایم هر کاری که از دستمان بر می‌آید برای دستیابی به این صلح انجام دهیم.

شایان ذکر است که ترکیه از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ تلاش کرده است جایگاه خود را به‌عنوان میانجی میان دو طرف حفظ کند. آنکارا ضمن ادامه روابط نزدیک با مسکو، از تمامیت ارضی اوکراین نیز حمایت کرده و بارها بر ضرورت دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک برای پایان جنگ تأکید کرده است.

ترکیه پیش‌تر میزبان مذاکرات مستقیم میان روسیه و اوکراین بوده و در سال ۲۰۲۲ نیز با مشارکت سازمان ملل، در توافق مربوط به صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه نقش داشت. این کشور همچنین در مقاطع مختلف برای تبادل اسرا و حل مسائل بشردوستانه میان دو طرف میانجیگری کرده است.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: جنگ اوکراین ، ترکیه و روسیه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۴ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
دودوزه باز!،ازیک طرف به اوکراین بیرقدار می‌فروشد از طرف دیگر ادعای صلح طلبی دارد.
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