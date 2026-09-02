باشگاه خبرنگاران جوان - سریال «سرنوشت خوش طعم ـ خوشمزه» با گویندگی ۳۸ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل سیما دوبله شد. این سریال در گونه درام و کمدی محصول چین در سال ۲۰۲۲ قرار است از شبکه تماشا پخش شود.

مدیر دوبله این سریال مهسا عرفانی و صدابردار آن سهیل عابدی است. مهناز آبادیان، شیلا آژیر، رضا آفتابی، سحر اطلسی فر، ارغوان افراسیاب، آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، محمد بهاریان، کریم بیانی، علی بیگ محمدی، ارسلان جولایی، امیر حکیمی، مونا خجسته، شهریار ربانی، سیما رستگاران، شیرین روستایی، لادن سلطان پناه، مریم شاهرودی، علیرضا شایگان، پریا شفیعیان، خشایار شمشیرگران، محمد صادقیان، سحر صحامیان، نغمه عزیزی پور، بهروز علی محمدی، پویا فهیمی، کوروش فهیمی، امیربهرام کاویانپور، امیرصالح کسروی، نسرین کوچک خانی، علی منانی، مریم مهماندوست، علی همت مومیوند، بهمن هاشمی، علیرضا ناصحی، حسین نورعلی و مهسا عرفانی صداپیشه های این اثر بوده اند.

این سریال درباره دختری به نام شیائو است که با شنیدن خبر برگزاری مسابقه آشپزی جهت استخدام یک آشپز ماهر در دربار، در این مسابقه شرکت می‌کند و به عنوان سرآشپز در کاخ ولیعهد مشغول به کار می‌شود و موفق می‌شود که بر خلاف آشپزهای قبلی نظر ولیعهد را به غذاهای خود جذب نماید. او به تدریج نظر پادشاه را نیز به خود جلب می‌کند هر چند که برخی افراد قصد دارند او را با مشکل مواجه کنند. به تدریج ولیعهد نسبت به وی علاقمند می‌شود.

این سریال با محوریت آشپزی، بر اهمیت استعداد، پشتکار و تلاش برای رسیدن به جایگاه شایسته تأکید می‌کند و موفقیت شیائو را نتیجه توانایی و مهارت او در آشپزی نشان می‌دهد. داستان فیلم، حضور یک دختر توانمند در محیطی رسمی و رقابتی را به تصویر می‌کشد و بر خودباوری و اتکا به توانایی‌های فردی تأکید دارد. تلاش شیائو برای اثبات مهارت خود در برابر آشپزهای قبلی، اهمیت خلاقیت، نوآوری و کیفیت کار را برجسته می‌کند. مقابله او با افرادی که قصد ایجاد مشکل برایش دارند، مفاهیمی مانند استقامت، شجاعت و حفظ اعتمادبه‌نفس در برابر موانع را مطرح می‌کند.

رقابت‌های موجود در داستان، زمینه‌ای برای نمایش روابط انسانی، انتخاب‌های اخلاقی و پیامد رفتار افراد فراهم می‌کند. بخش کمدی و رقابت های مربوط به آشپزی نیز فضای اثر را شاد و سرگرم‌کننده می‌کند و جذابیت آن را برای مخاطب افزایش می‌دهد. در مجموع، سریال با ترکیب درام، کمدی، زیر گونه ی آشپزی و روابط عاطفی، بر استعداد، تلاش، خودباوری، پشتکار و توانایی غلبه بر موانع تأکید دارد و در قالبی سرگرم‌کننده روایت می‌شود.

واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده سازی از شبکه‌ی تماشا، برای مخاطبان پخش شود.