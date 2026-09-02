رئیس پلیس آگاهی فارس گفت: جوانی که به علت سرقت ۱۵ گرم طلا زن عموی خود را به قتل رسانده بود، دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمود حافظی رئیس پلیس آگاهی فارس بیان کرد: در پی وقوع قتل خانمی حدودا ۵۳ ساله در مردادماه امسال در یکی از محلات شیراز، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

او افزود: کارآگاهان با حضور در صحنه و بررسی دوربین‌های موجود متوجه شدند که جوانی با قد کوتاه وارد ساختمان شده و پس از خفه کردن خانم ۵۳ ساله، اقدام به سرقت طلاجات او کرده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: ماموران تحقیقات خود را آغاز کردند و با اقدامات فنی موفق شدند قاتل را شناسایی و او را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

سرهنگ حافظی با بیان اینکه قاتل ۲۲ ساله در بازجویی اولیه اقرار کرد که مقتول زن عمویم است و به خاطر سرقت طلاجاتش او را به قتل رساندم، گفت: با اقدامات فنی مالخر دستگیر و حدود ۱۵ گرم طلای مسروقه به ارزش ۳ میلیارد ریال نیز کشف شد.

او تصریح کرد: قاتل و مالخر برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی و سپس روانه زندان شدند.

منبع: پلیس فارس