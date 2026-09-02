باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه تلویزیونی «باغ سرهنگ» به تهیهکنندگی «مجید اوجی» و کارگردانی «فلورا سام»، از شنبه ۱۴ شهریور، ساعت ۱۹ از شبکه تهران سیما بازپخش میشود.
این مجموعه طنز خانوادگی، داستان «هادی» را روایت میکند که با «سمیرا» عقد کرده، اما پدرش مخالف این ازدواج است. برادر «سمیرا» ماشینش را در اختیار «هادی» میگذارد تا کسب درآمد کند. در همین حال، «شادی» دخترعموی «هادی» که ۱۰ سال پیش خواستگاری او را رد کرده و به خارج رفته بود، بازمیگردد و ماجرا را پیچیدهتر میکند.
گفتنی است «فرهاد آییش»، «مجید صالحی»، «نیما فلاح»، «مریم سعادت»، «آناهیتا همتی»، «سحر ولدبیگی»، «فاطمه هاشمی»، «افسر اسدی» و «فرهاد بشارتی» بازیگران این مجموعه هستند.