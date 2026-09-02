میانگین مصرف روزانه بنزین کشور با مجموع توزیع یک‌میلیارد و ۱۸۵ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر در هشت روز نخست شهریور به بیش از ۱۴۸ میلیون لیتر رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مجموع مصرف بنزین کشور در هشت روز نخست شهریور نشان می‌دهد که تقاضای سوخت کشور در این بازه زمانی درمجموع به رقم یک‌میلیارد و ۱۸۵ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر رسیده و میانگین مصرف روزانه در این مقطع در رکوردی کم‌سابقه با رقم حدود ۱۴۸ میلیون و ۱۵۰ هزار لیتر ثبت شده است.

بررسی روزبه‌روز ارقام از نوسان تقاضا بین کمینه ۱۳۵ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر و بیشینه ۱۵۴ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر حکایت دارد. در روز نخست شهریور، مصرف در رقم ۱۳۵ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر تثبیت شد، اما در روز دوم با جهشی ناگهانی و رشدی معادل ۱۵ میلیون لیتر به ۱۵۰ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر رسید. روند تقاضا در روز سوم با اندکی کاهش، در سطح ۱۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر تثبیت شد. در روز چهارم شهریور با ثبت رقم ۱۵۴ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر، رکورد بالاترین میزان مصرف کل دوره هشت‌روزه را رقم زد.

 در ادامه این روند، مصرف در روز پنجم ۱۵۲ میلیون لیتر و در روز ششم ۱۴۷ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر ثبت شد؛ ارقامی که در روز هفتم بار دیگر از مرز ۱۵۰ میلیون عبور کرده و به ۱۵۲ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر رسید و سرانجام در روز هشتم شهریور با رقم ۱۴۴ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر ثبت شد. بر پایه این آمارها، نیمی از روزهای این بازه (چهار روز) شاهد مصرف بالای ۱۵۰ میلیون لیتر بوده و در سه روز دیگر نیز ارقام در کانال ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون لیتر در نوسان بوده است.

این در حالی است که مصرف بنزین طی روزهای اخیر با تقاضایی پرشتاب و با رشد نزدیک به ۳۰ درصدی مصرف، به روزانه ۲۶ تا ۲۷ میلیون لیتر در پایتخت افزایش یافت که این مقدار مصرف بالاترین میزان توزیع روزانه بنزین تهران در سال ۱۴۰۵ به شمار می‌رود.

این جهش مصرف در شرایطی رقم خورده است که زیرساخت انبارش پایتخت نیز با افت ظرفیت همراه است؛ به‌طوری‌ که دو انبار نفت راهبردی قوچک در شمال‌شرق و شهران در شمال‌غرب تهران به‌طور کامل و ۱۰۰ درصدی از چرخه عملیاتی خارج شده‌اند و انبار نفت ری نیز تنها با ۳۰ درصد از ظرفیت اسمی خود فعال است.

ازدست‌رفتن ۷۰ درصد ظرفیت انبارش ری و غیرعملیاتی‌بودن انبارهای جانبی، سبب تغییر آرایش انتقال سوخت و چرخش به روش ارسال مستقیم شده است؛ رویکردی که طی آن ناوگان نفتکش بدون توقف در انبارهای میانی، محموله‌ها را به‌طور مستقیم از مبادی پالایشگاه تهران، پالایشگاه امام خمینی‌ (ره) شازند و انبارهای هم‌جوار بارگیری کرده و به جایگاه‌ها منتقل می‌کنند. تلاقی این جابه‌جایی مستقیم با تقاضای بالای ۱۴۸ میلیون لیتری و محدودیت‌های فیزیکی مخازن توان پاسخ‌گویی به تقاضا را با کندی و وقفه‌های موقت در چرخه سوخت‌رسانی روبه‌رو کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد شکل‌گیری صفوف در برخی جایگاه‌ها بیش از هر چیز متأثر از بار روانی شایعات مطرح‌شده درباره کمبود سوخت بنزین است و این افزایش تقاضای مصرف طی روزهای اخیر کاذب و هیجانی بوده است؛ اما همچنان با وجود تحمیل فشار سنگین به ناوگان حمل، با استمرار تولید پالایشی و پایداری کامل زنجیره انتقال و توزیع در سراسر کشور پاسخ داده شده و همه فرایندهای سوخت‌رسانی با حداکثر ظرفیت عملیاتی در جریان است.

منبع: شانا

برچسب ها: مصرف بنزین ، سوخت بنزین
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۲ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
مردم جان رعایت کنید میشه کمتر از وسیله شخصی استفاده کرد در عوض از اتوبوس استفاده کرد کمی همت لازم است برای سلامتی خودتان مسافت کوتاه را پیاده روی کنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
ی اپلیکیشن بسازید برای اتصال مسافر به راننده برای مقابله با تک سرنشینی. از طریق تشابه مبدا و مقصد و زمان در راننده با مسافر. کمک به ترافیک و بنزین و آلودگی هوا و جیب مردم.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
ببینید چه کسانی بنزین زیاد مصرف می کنند. اینها باید هزینه بیشتری پرداخت کنند. نمی شه که مرفهین مصرف کنند و ضعفا نگاه کنند
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
کلی بنزین تو موتور برق مغازه ها مصرف میشه
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