عملیات اجرایی فاز نخست پروژه احداث و راه اندازی پایانه آزادگان در خط ۳ مترو تهران همچنان ادامه دارد تا در نیمه دوم سال جاری، شاهد بهره برداری از این امکان جدید حمل و نقلی در شبکه مترو پایتخت باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) پایانه آزادگان در منتهی الیه جنوبی خط ۳ مترو واقع شده و روند ساخت و تکمیل آن در ۲ فاز اجرایی برنامه ریزی شده است.

فاز نخست این پروژه هم اکنون به پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد نزدیک شده و با افتتاح آن، ظرفیت پذیرش ۲۳ رام قطار مترو ایجاد خواهد شد. ضمن اینکه پس از راه اندازی پایانه آزادگان، امکان کاهش سرفاصله حرکتی قطار‌ها در خط ۳ مهیا می‌شود.

هم اکنون عملیات اجرایی پروزه در جبهه‌های مختلف کاری ادامه یافته و ضمن تداوم روند نصب دیواره‌های پیرامونی و نازک کاری ساختمان پایانه، مواردی از قبیل تونل انرژی، سازه فونداسیون و روسازی محوطه در حال شکل گیری است. نصب ریل، اجرای سازه سقف فضاکار، بتن ریزی چال سرویس و احداث سوله توقفگاه از دیگر اموری است که برای راه اندازی فاز نخست پایانه آزادگان در دست انجام قرار دارد.

برچسب ها: مترو ، قطار
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