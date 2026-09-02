باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز ۱۱ شهریور شاخص کل بورس با کاهش ۷۹ هزار و ۹۶۱ واحد در سطح ۶ میلیون و ۵۰۳ واحدی قرار گرفت. فملی، شپنا و شبندر سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، وتجارت، فملی و شپنا سه نماد پرتراکنش بودند.
شاخص کل هموزن نیز با کاهش ۲۶ هزار و ۶۸۴ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۷۹۸ هزار واحد قرار گرفت.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز گروه بانکها بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۵ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین فرآورده نفتی، فلزات اساسی در رتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
وپاسار ۲، وتجارت و یاقوت بیشترین ارزش معامله و نمادهای وتجارت، خساپا، خودرو بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.