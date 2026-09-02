خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز موجب اختلال و تاخیر در تحویل محموله‌های نفتی خلیج فارس به هند شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که محموله‌های نفتی عازم هند از منطقه خلیج فارس به دلیل تنش‌ها در تنگه هرمز با موانع و تاخیر در زمان تحویل مواجه شده‌اند.

این خبرگزاری اعلام کرد دست‌کم دو شرکت پالایش نفت ناچار شده‌اند پس از نرسیدن محموله‌های برنامه‌ریزی‌شده در موعد مقرر، محموله‌های جایگزین و گران‌تری را ترتیب دهند.

بلومبرگ افزود شرکت دولتی «بهارات پترولیوم» با تاخیر در تحویل چهار محموله نفتی از خلیج فارس که قرار بود در ماه اوت تحویل داده شوند، مواجه شده و برنامه زمان‌بندی تحویل این محموله‌ها نیز تغییر کرده است.

این محموله‌های تاخیری شامل دو محموله از امارات، یک محموله از عربستان و یک محموله از کویت بوده است. این وضعیت پالایشگاه‌های محلی هند را مجبور کرده است در مدت کوتاهی به دنبال منابع جایگزین برای تامین نفت خام باشند و همین مسئله به افزایش اخیر پیشنهاد‌های خرید و درخواست‌های حمل‌ونقل دریایی منجر شده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: تنگه هرمز ، محموله نفتی ، صادرات نفت
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