باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۲ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۲۲ میلیون تومان
|نیم سکه
|۱۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۳۲ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۲۲ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۰ میلیون و ۴ هزار تومان