 امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -  امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۲ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۲۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۲۲۲ میلیون تومان
نیم سکه ۱۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۳۲ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۲۲ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۳۰ میلیون و ۴ هزار تومان

 

برچسب ها: اتحادیه طلا ، قیمت سکه ، قیمت طلا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۲ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
چطور روتون میشه این قیمت ها رو بزارین؟
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۱ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
عمق فاجعه عملکرد بسیار ضعیف یک رئیس جمهور
۱
۱
پاسخ دادن
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