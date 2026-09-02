بانوان کماندار ایران به جمع ۳۲ نفر برتر راه یافتند و تیم طناب‌کشی نیز با شکست روسیه، هفتمین پیروزی خود را ثبت کرد.

باشگاه خبر نگاران جوان - صعود بانوان ایران به مرحله بعد تیر و کمان سنتی و پیروزی در بازی هفتم طناب‌کشی رقابت‌های مقدماتی تیر و کمان سنتی بانوان در بازی‌های جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان به پایان رسید و نمایندگان ایران موفق شدند جواز حضور در مرحله بعد را کسب کنند.

این رقابت‌ها در سبک قرقیزستانی و در فاصله ۴۰ متر برگزار شد که در پایان مرحله مقدماتی، منصوره امیدی در جایگاه دوازدهم و راحله حاجی‌صالح در رتبه چهاردهم قرار گرفتند و در جمع ۳۲ نفر برتر به مرحله بعد راه یافتند. در ادامه رقابت‌های طناب‌کشی نیز تیم ایران در هفتمین مسابقه خود مقابل روسیه به میدان رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید تا روند موفقیت‌های خود را ادامه دهد.

برچسب ها: تیر و کمان ، عشایری
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