رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های بابلسر و فریدونکنار از اخذ ۴۹ سند مالکیت برای ۱۲۳۰ ملک موقوفه در راستای حفظ و صیانت از آنها در یک سال گذشته خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - رشید رضاپور  از اخذ ۴۹ سند مالکیت برای ۱۲۳۰ ملک موقوفه در راستای حفظ و صیانت از آنها در یک سال گذشته خبرداد و گفت: شهرستان بابلسر با دارا بودن ۵۵۸ موقوفه، ۱۱ بقعه متبرکه در فریدونکنار و ۱۰ بقعه متبرکه در بابلسر دارد که توفیق داریم به عنوان خادم این اماکن متبرکه به هم وطنانی که از سراسر کشور به شهرستان‌های بابلسر و فریدونکنار سفر می‌کنند خدمات ارائه دهیم.

او با اینکه یک هزار و ۶۶۵ رقبه به صورت مستاجر موقوفه قرارداد منعقد نموده و در اداره اوقاف و امور خیریه بابلسر و فریدونکنار به ثبت رسیده است، افزود: بیش از ۱۰ میلیارد تومان از محل نذورات و کمک‌های خیرین در ساخت‌و‌ساز امامزادگان، سالن اجتماعات و حفظ و نگهداری اماکن مذهبی هزینه شده است.

رضاپور گفت:در راستای میزبانی همایش‌های استانی روز ملی مساجد، یاوران وقف، بیش از ۳ میلیارد تومان برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، مسابقات قرآنی، محافل اُنس با قرآن در بقاع متبرکه هزینه شد.

رئیس اداره اوقاف و امور شهرستان‌های بابلسر و فریدونکنار با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته، ۶ وقف جدید در این دو شهرستان به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده است، افزود: نمایشگاه شهر وقف به عنوان یک نمایشگاه استانی به میزبانی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران در محوطه امامزاده ابراهیم (ع) بابلسر به مدت یک هفته در حال برگزاری است که با هدف معرفی ظرفیت‌ها، ثمرات و دستاورد‌های وقف و ترویج فرهنگ وقف برپا شده و شامل غرفه‌های ثمرات وقف، غرفه تولیدات کشاورزی اراضی وقفی، غرفه سلاله، غرفه کودک و نوجوان و غرفه مشاوره وقف می‌باشد.

برچسب ها: اوقاف مازندران ، هفته وقف
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