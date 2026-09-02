باشگاه خبرنگاران جوان - آیین رونمایی از خودروهای منطقه آزاد مازندران و صدور پلاک‌های موقت این منطقه، با حضور مقامات استانی و در فضایی پرشور برگزار شد.

در این مراسم، نخستین محموله از خودروهای وارداتی منطقه آزاد رسماً رونمایی و نخستین پلاک‌های ویژه گمرکی صادر شد. مسئولان استانی حاضر در این آیین، ضمن بازدید از روند صدور پلاک‌های موقت، این اقدام را گامی مؤثر در تسهیل و تسریع فرآیندهای اداری واردات خودرو در منطقه آزاد مازندران دانستند. با ورود این خودروها، نخستین گام برای رونق اقتصادی و رشد این منطقه نیز برداشته شد و مسئولان امیدوارند این روند در ادامه با شتاب بیشتری دنبال شود.

هم‌زمان، نخستین و بزرگ‌ترین نمایشگاه خودروهای منطقه آزاد در استان مازندران نیز در شهرستان ساری با شکوه تمام گشایش یافت.

این نمایشگاه که با حضور فعال و گسترده شرکت‌های واردکننده خودرو برگزار شد، از همان ساعات نخست افتتاح، شاهد استقبال چشمگیر و کم‌سابقه مردم استان بود؛ به‌گونه‌ای که از دقایق ابتدایی، جمعیت زیادی برای بازدید از تازه‌ترین محصولات وارداتی راهی محل برگزاری نمایشگاه شدند.

غرفه‌های متعدد شرکت‌های واردکننده در این رویداد، فرصتی فراهم کرد تا مردم استان از نزدیک با انواع خودروهای وارداتی منطقه آزاد، شرایط و مزایای خرید آشنا شوند. این نمایشگاه که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای خودرویی استان در سال‌های اخیر شناخته می‌شود، به مدت سه روز پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود و انتظار می‌رود تا پایان این مدت، استقبال از آن همچنان ادامه‌دار باشد.