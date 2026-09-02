رئیس مرکز ملی فرش ایران از رشد ۸ درصدی تولید فرش دستباف در چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت یک میلیون و ۳۵۲ هزار و ۱۳ مترمربع فرش دستباف تولید شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - فرشچی، رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به برنامههای این مرکز برای حمایت از تولید و توسعه بازار فرش دستباف اظهار کرد: در دوره برگزاری نمایشگاه فرش دستباف، چهار دوره آموزشی برگزار خواهد شد و با توجه به سیاستهای حمایتی از فرش دستباف و با دستور مقام عالی وزارت، موفق شدیم تخفیف ۴۰ درصدی برای تخصیص زمین نمایشگاه دریافت کنیم و این امتیاز را در اختیار مشارکتکنندگان قرار دهیم.
وی افزود: تلاش ما در این نمایشگاه این است که تفاهمنامههایی را در حوزههای مختلف منعقد و نهایی کنیم که یکی از آنها مربوط به فروش اقساطی فرش دستباف است. همچنین در حوزه افزایش تولید، تفاهمنامهای با آستان قدس رضوی خواهیم داشت و برای افزایش زنجیره تولید نیز تفاهمنامهای با شرکت شهرکهای صنعتی منعقد خواهد شد.
رئیس مرکز ملی فرش ایران ادامه داد: همچنین با برخی صندوقهایی که میتوانند اعتباراتی را در اختیار خریداران قرار دهند، در حال مذاکره هستیم و تلاش میکنیم این تفاهمنامهها نیز به نتیجه برسد.
افزایش بازگشت ارز صادراتی فرش به ۱۵ ماه
فرشچی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه توسعه صادرات فرش دستباف گفت: اقداماتی در این زمینه انجام شده که بخشی از آنها به نتیجه رسیده و بخش دیگری نیز در دست اقدام است و امیدواریم بهزودی به نتیجه برسد.
وی یکی از موضوعات مورد پیگیری را دریافت امتیازهایی برای صادرکنندگان فرش دستباف از دولت عنوان کرد و گفت: یکی از امتیازهایی که اخیراً از سوی بانک مرکزی اعلام شد، افزایش مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف به ۱۵ ماه بود که در دو هفته گذشته اعلام شد و اتفاق خوبی برای این حوزه محسوب میشود.
رئیس مرکز ملی فرش ایران افزود: البته به دنبال آن هستیم که مشوقهای صادراتی ویژهای نیز برای فرش دستباف در نظر گرفته شود که جزئیات آن در آینده نزدیک اطلاعرسانی خواهد شد.
برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در استانها
فرشچی با اشاره به اقدامات مرکز ملی فرش ایران با همکاری تشکلهای صنفی اظهار کرد: دورههای آموزشی مختلفی در استانها برگزار شده است؛ از جمله دوره آموزشی مرمت در استان همدان، دوره آموزشی طراحان در استان مرکزی، دورههای آموزشی ادارات فرش دستگاهها در خراسان رضوی و دورههای مرتبط با خردهفروشان در استان زنجان.
وی ادامه داد: بر اساس ظرفیت و پتانسیل هر استان، دورههای آموزشی متعددی در استانهای مختلف برگزار خواهد شد.
برگزاری دومین نمایشگاه فرش دستباف ایران در برلین
رئیس مرکز ملی فرش ایران همچنین از برگزاری دومین نمایشگاه فرش دستباف در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین خبر داد و گفت: این نمایشگاه در آذرماه در آلمان برگزار خواهد شد و از مرکز ملی فرش ایران و تشکلهای صنفی و صادراتی دعوت شده است تا به صورت وبیناری در این نمایشگاه مشارکت کنند که تلاش میکنیم در این رویداد نیز حضور داشته باشیم.
وی در ادامه به اقدامات پژوهشی مرکز ملی فرش اشاره کرد و گفت: مرکز ملی فرش ایران با مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تفاهمنامهای منعقد کرده است تا بخشی از فعالیتهای پژوهشی به این مجموعه سپرده شود و بتوانیم بر اساس دادههای علمی حرکت کرده و مسیر دقیقتری برای آینده این صنعت ترسیم کنیم.
تشکیل کمیتههای مختلف برای مقابله با قاچاق فرش
فرشچی درباره مقابله با قاچاق فرش دستباف نیز اظهار کرد: کمیتههای مختلفی در این زمینه تشکیل شده و اقداماتی انجام دادهاند. برای تکمیل فعالیتها نیز در جلسات آینده، آمار و گزارش دقیقتری از اقدامات این کمیتهها ارائه خواهیم کرد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در سال گذشته گفت: نشستهای توجیهی و آموزشی ویژه رایزنان بازرگانی جدید برگزار شد، چراکه رایزنان بازرگانی ایران در خارج از کشور میتوانند نقش مهم و کلیدی در توسعه بازار فرش دستباف داشته باشند و لازم بود آموزشهای لازم برای آنها برگزار شود.
رئیس مرکز ملی فرش ایران ادامه داد: همچنین میز توسعه صادرات فرش دستباف با حضور اتحادیهها و تشکلهای صادراتی تشکیل و راهبری شد و جلسات مشترکی با معاونت توسعه دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برگزار کردیم.
وی افزود: تفاهمنامههای همکاری با صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران نیز منعقد شده و موضوع رفع موانع و تسهیل فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف پیگیری شده است.
ثبت نشان جغرافیایی فرش مناطق مختلف کشور
فرشچی گفت: برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای ارزیابان گمرک مستقر در پستهای گمرکی با هدف تسهیل صادرات نیز انجام شده است. همچنین ثبت و توسعه نشان جغرافیایی فرش مناطق مختلف کشور برای تقویت برند ملی فرش ایران را دنبال کردهایم.
وی تصریح کرد: همکاریهای خوبی با سازمان توسعه تجارت داشتهایم و این همکاریها را گسترش دادهایم. همچنین گسترش بازارهای هدف و توسعه دیپلماسی اقتصادی با استفاده از ظرفیت سفارتخانهها و رایزنان بازرگانی دنبال شده و احصای موانع صادراتی و تدوین بستههای پیشنهادی برای اصلاح مقررات نیز در دستور کار قرار گرفته است.
پیگیری تشکیل فراکسیون فرش دستباف در مجلس
رئیس مرکز ملی فرش ایران یکی از خلأهای موجود در حوزه سیاستگذاری فرش دستباف را نبود فراکسیون تخصصی در مجلس دانست و گفت: به دنبال تشکیل فراکسیون فرش دستباف در مجلس شورای اسلامی هستیم.
فرشچی افزود: در سنوات گذشته فراکسیون خوبی در مجلس داشتیم که تعداد زیادی از نمایندگان عضو آن بودند، اما در حال حاضر این فراکسیون تشکیل نشده است. رایزنیها برای تشکیل مجدد آن با حضور نمایندگان علاقهمند به موضوع فرش دستباف انجام شده و امیدواریم این اتفاق بهزودی رخ دهد.
سند راهبردی فرش دستباف در مرحله نهایی
وی از تدوین سند راهبردی فرش دستباف خبر داد و اظهار کرد: این سند در مرحله پایانی قرار دارد و قرار است برای تصویب به هیئت دولت ارائه شود. این سند میتواند نقشه راه مناسبی برای فعالیتهای عملیاتی حوزه فرش دستباف باشد.
رئیس مرکز ملی فرش ایران همچنین از برنامهریزی برای تشکیل شورای عالی فرش دستباف خبر داد و گفت: این شورا با حضور وزارتخانههای مختلفی که میتوانند در توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و احیای مجدد بازارهای هدف نقشآفرینی کنند، تشکیل خواهد شد تا تصمیمات مناسبی برای این حوزه اتخاذ شود.
وی ادامه داد: تشکیل کارگروههای فرش دستباف در استانداریها با ریاست استانداران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. خوشبختانه در اکثر استانها جلسات این کارگروهها در حال برگزاری است تا مشکلات حوزه فرش در هر استان به صورت اختصاصی بررسی و برطرف شود.
صدور ۴۹ پروانه بهرهبرداری و ایجاد بیش از ۵ هزار شغل
فرشچی درباره عملکرد پنج ماهه سال جاری در حوزه تولید نیز گفت: در این مدت ۴۹ پروانه بهرهبرداری صادر شده که حاصل آن ایجاد ۵ هزار و ۱۵۱ فرصت شغلی بوده است.
وی افزود: همچنین ۹۶۱ مجوز مشاغل خانگی صادر شده و تسهیلات مشاغل خانگی نیز به ۱۱۵ پرونده پرداخت شده است که مجموع این تسهیلات حدود یک میلیون و ۷۴۷ هزار و ۱۹۹ میلیون ریال بوده و امیدواریم بتوانیم این رقم را روزبهروز افزایش دهیم تا ذینفعان حوزه فرش دستباف از این ظرفیت بهرهمند شوند.
۱۴۳ هزار قالیباف تحت پوشش بیمه
رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به وضعیت بیمه قالیبافان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴۳ هزار نفر از قالیبافان بیمه هستند و هدف ما رساندن این رقم به ۲۰۰ هزار نفر است.
وی ادامه داد: با توجه به مشکلات بودجهای، به دنبال رفع این مشکلات هستیم تا در سالهای آینده اعتبار لازم پیشبینی شود و بتوانیم تعداد بیشتری از بافندگان را از مزایای بیمه بهرهمند کنیم.
فرشچی درباره میزان تولید فرش دستباف نیز گفت: بر اساس آمار چهار ماهه نخست سال جاری، یک میلیون و ۳۵۲ هزار و ۱۳ مترمربع فرش دستبافتولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۸ درصد افزایش داشته است.
وی این رشد را نشانهای مثبت برای آینده تولید فرش دستباف دانست و افزود: امیدواریم این روند در حوزه تولید ادامه پیدا کند.
رئیس مرکز ملی فرش ایران درباره بازار مصرف این تولیدات نیز گفت: معمولاً حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد تولید فرش دستباف در بازار داخلی به فروش میرسد و مابقی به صادرات اختصاص دارد. امیدواریم با رفع موانع صادراتی بتوانیم فرش دستباف ایران را به جایگاه اصلی خود در بازارهای جهانی بازگردانیم.