رئیس اداره امور هیات امنای سازمان اوقاف مزیت تغییر رویکرد این سازمان به مشارکت با بخش خصوصی را افزایش بهره‌برداری موقوفات دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سازمان اوقاف و امور خیریه به مناسبت هفته وقف و با هدف معرفی ظرفیت‌ها، دستاورد‌ها و کارکرد‌های نوین وقف در حوزه سلامت، اقتصاد و خدمت‌رسانی به جامعه، تور رسانه‌ای برای بازدید از مجموعه‌ها و شرکت‌های موقوفه برگزار کرد. 

اولین مکان موقوفه شرکت پیشرو فناوران درمان پارس در دانشگاه تهران بود، که از سال ۱۴۰۲ با هدف توسعه فناوری‌های نوین درمان سرطان تاسیس شد. دومین مکان دهکده گردشگری سلامت ایران بود، که با دو هدف اقامتگاهی و درمانی به عموم خدمت‌رسانی می‌کند.

محمود استاجی، رئیس اداره امور هیات امنا و خدام بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: اصحاب رسانه همزمان با هفته وقف بازدیدی از موقوفات کشور داشتند. امروز از مجموعه اقامتگاهی دهکده سلامت و مجموعه شرکت پیشگامان درمان پارس بازدید داشته‌ایم. ما در کل کشور بیش از ۲۰۰ هزار موقوفه دارای ۷۰۰ نیت مرتبط و در موضوعات اجتماعی، فرهنگی، قرآنی و درمانی داریم. 

استاجی ادامه داد: در سنوات گذشته مدیریت موقوفات به صورت سنتی و اجاره‌داری بوده است. اما از زمان آقای خاموشی با تغییر رویکرد تحولی، موقوفات از حالت اجاره‌داری به مشارکت با بخش‌های خصوصی و استفاده از شرکت‌های دانش بنیان تغییر کرد. همین روش سبب افزودن ارزش افزوده به موقوفات شد.

برچسب ها: اوقاف ، وقف ، مشارکت ، اجاره داری
خبرهای مرتبط
وقف یک منزل مسکونی در شهرستان بهار
ثبت ۱۰ وقف جدید در قم به ارزش ۲۶۰ میلیارد ریال
ثبت ۱۴ مورد وقف در همدان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تشکیل کارگروه مشترک برای رفع مشکلات صنعت چاپ
جبلی به دیدار خانواده شهید عرفان کشاورزکیا در قزوین رفت؛ خون شهدا چراغ راه پیشرفت
عزم رسانه ملی برای بازتاب شکوه قزوین
اندیشکده خانه تئاتر تاسیس شد
ایران جان» بستر ارزشمند بازشناسی مفاخر/ سند زیست‌بوم رسانه‌ای قزوین قطب‌نمای برنامه‌سازان
آخرین اخبار
تشکیل کارگروه مشترک برای رفع مشکلات صنعت چاپ
جبلی به دیدار خانواده شهید عرفان کشاورزکیا در قزوین رفت؛ خون شهدا چراغ راه پیشرفت
عزم رسانه ملی برای بازتاب شکوه قزوین
ایران جان» بستر ارزشمند بازشناسی مفاخر/ سند زیست‌بوم رسانه‌ای قزوین قطب‌نمای برنامه‌سازان
اندیشکده خانه تئاتر تاسیس شد
بیانیه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت در پی جنایت آمریکا در سیریک
نقش‌آفرینی پیشگامانه رسانه ملی در پیشگیری از جرم/ «آقای قاضی» مصداق موفق فرهنگ‌سازی حقوقی
اعضای هیئت انتخاب بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای جشنواره تئاتر مقاومت معرفی شدند
تغییر رویکرد اوقاف در مدیریت موقوفات؛ از اجاره‌داری تا مشارکت با بخش خصوصی
نمایش سریال «باغ سرهنگ» از شبکه تهران
سریال «سرنوشت خوش طعم ـ خوشمزه» در شبکه تماشا
۲۳۰ سینما در ۲۶ استان به طرح «تسهیم از مبدأ» پیوستند
درسی از تاریخ در دل انیمیشن؛ «لیکو» روایت تلاش و همدلی مردم جنوب
«هیپوکامپوس» برآمده از وضعیت اجتماعی و یک خواب تاریخی است