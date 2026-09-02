باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سازمان اوقاف و امور خیریه به مناسبت هفته وقف و با هدف معرفی ظرفیتها، دستاوردها و کارکردهای نوین وقف در حوزه سلامت، اقتصاد و خدمترسانی به جامعه، تور رسانهای برای بازدید از مجموعهها و شرکتهای موقوفه برگزار کرد.
اولین مکان موقوفه شرکت پیشرو فناوران درمان پارس در دانشگاه تهران بود، که از سال ۱۴۰۲ با هدف توسعه فناوریهای نوین درمان سرطان تاسیس شد. دومین مکان دهکده گردشگری سلامت ایران بود، که با دو هدف اقامتگاهی و درمانی به عموم خدمترسانی میکند.
محمود استاجی، رئیس اداره امور هیات امنا و خدام بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: اصحاب رسانه همزمان با هفته وقف بازدیدی از موقوفات کشور داشتند. امروز از مجموعه اقامتگاهی دهکده سلامت و مجموعه شرکت پیشگامان درمان پارس بازدید داشتهایم. ما در کل کشور بیش از ۲۰۰ هزار موقوفه دارای ۷۰۰ نیت مرتبط و در موضوعات اجتماعی، فرهنگی، قرآنی و درمانی داریم.
استاجی ادامه داد: در سنوات گذشته مدیریت موقوفات به صورت سنتی و اجارهداری بوده است. اما از زمان آقای خاموشی با تغییر رویکرد تحولی، موقوفات از حالت اجارهداری به مشارکت با بخشهای خصوصی و استفاده از شرکتهای دانش بنیان تغییر کرد. همین روش سبب افزودن ارزش افزوده به موقوفات شد.