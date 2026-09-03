باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره حمله ارتش تروریستی آمریکا به یک خانه در شهرستان سیریک که در آن مجلس عروسی برپا بود، گفت: همان‌گونه که سیاست‌ها و روش‌های استکبار جهانی و آمریکا در سراسر دنیا برای همگان اثبات شده است، در این رویکردها توجهی به اصول انسانی و اخلاقی نمی‌شود و آنچه برای آنان اهمیت دارد، دستیابی به اهداف شوم و از پیش تعیین‌شده است.

عضو فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس تصریح کرد: هم جنایت میناب و هم جنایت کوهستک و هم در هر جنایتی که مرتکب می‌شوند، اطلاعات مربوط به مکان‌هایی که به‌عنوان بانک اهداف انتخاب می‌کنند، معمولاً بسیار دقیق است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: خانه‌ای که در عمق بافت مسکونی شهر کوهستک بود هیچ توجیهی برای هدف قرار گرفتن نداشت و این اقدام عامدانه صورت گرفت؛ به‌ویژه آنکه این مکان، یک مرکز تجمعی بود که به‌دلیل برگزاری مراسم عروسی در یک روستا شکل گرفته بود و دشمنان با این جنایات هدفشان ایجاد رعب و وحشت است.

این نماینده مجلس می‌گوید هدف دشمنان ایجاد رعب و وحشت و از بین بردن روحیه مردم است و متأسفانه برای رسیدن به این هدف، دست به چنین جنایت‌هایی می‌زنند. امیدواریم رزمندگان ما بتوانند با قدرت و هوشیاری در برابر این اقدامات ایستادگی کنند و کشور نیز بتواند این مراحل سخت را با پیروزی پشت سر بگذارد و شکست دیگری به آمریکا جنایتکار تحمیل کنیم.

نخل ابراهیمی درباره نحوه پاسخ ایران به جنایات آمریکا تصریح کرد: ما باید اقدامات اساسی‌تری را انجام دهیم و در ازای تلفاتی که به ما وارد می‌شود از آنها تلفات بگیریم و هم مکان‌ها و شناورهایی که دارند می‌توانند مورد هدف قرار گیرند.

عضو فراکسیون شاهد و ایثارگر مجلس اضافه کرد: پاسخ‌های ایران تاکنون مناسب بوده است و انتظار می‌رود از این به بعد نیز این پاسخ‌ها محکم‌تر، تأثیرگذارتر و دردآورتر برای دشمن باشد.

نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس درباره هدف قرار گرفتن استان هرمزگان به‌ویژه غیرنظامیان توسط ارتش تروریستی آمریکا اظهار کرد: حساسیت و اهمیت این منطقه را باید در موقعیت راهبردی آن جست‌وجو کرد. منطقه خلیج فارس از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و بخش مهمی از ترددهای منطقه تنگه هرمز در خلیج فارس و دریای عمان را می‌توان از این منطقه کنترل کرد به همین دلیل، تمرکز حملاتشان در این منطقه است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: بدون تردید، هدف قرار دادن مناطق مسکونی و مردم عادی با هدف ایجاد ترس و ناامیدی انجام می‌شود، اما با حملاتی که انجام می‌دهیم می‌توانیم دشمنان را از اقداماتی که انجام می‌دهند دلسرد و ناامید کنیم.