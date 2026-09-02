مأموران انتظامی لاهیجان ۳ نفر را در این شهرستان به علت نگهداری و خرید و فروش ۱۵ قلم انواع ظروف و اشیای عتیقه دستگیر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ شریف رحیمی، فرمانده انتظامی لاهیجان گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر نگهداری و خرید و فروش اشیای عتیقه توسط فردی در این شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

او افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و هماهنگی قضایی به منزل و مخفیگاه متهم اعزام و این فرد را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لاهیجان تصریح کرد: در این عملیات ۲ متهم ۶۸ و ۳۳ ساله که به عنوان خریدار در محل حضور داشتند نیز دستگیر شدند.

سرهنگ رحیمی همچنین از کشف ۱۵ قلم انواع ظروف و اشیای عتیقه متعلق به دوره ساسانی و دوره اسلامی در بازرسی از این محل خبر داد و گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان