مأموران انتظامی لاهیجان ۳ نفر را در این شهرستان به علت نگهداری و خرید و فروش ۱۵ قلم انواع ظروف و اشیای عتیقه دستگیر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ شریف رحیمی، فرمانده انتظامی لاهیجان گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر نگهداری و خرید و فروش اشیای عتیقه توسط فردی در این شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

او افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و هماهنگی قضایی به منزل و مخفیگاه متهم اعزام و این فرد را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند. 

فرمانده انتظامی لاهیجان تصریح کرد: در این عملیات ۲ متهم ۶۸ و ۳۳ ساله که به عنوان خریدار در محل حضور داشتند نیز دستگیر شدند.

سرهنگ رحیمی همچنین از کشف ۱۵ قلم انواع ظروف و اشیای عتیقه متعلق به دوره ساسانی و دوره اسلامی در بازرسی از این محل خبر داد و گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کشف ۱۵ قلم ظروف و اشیای عتیقه در لاهیجان

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

برچسب ها: پلیس گیلان ، کشف عتیقه
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